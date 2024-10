Status: 30.09.2024 07:14 Uhr

Die Kansas City-chefs heb dat gegeven Opladers uit Los Angeles Deze succesreeks in het NFL-fortgesetzt.

Super Bowl-kampioen Kansas City-chefs ehm Ster quarterback Patrick Mahomes speelde zijn vier seizoenen tijdens een 17:10-tijd Opladers uit Los Angeles. Dat waren Dabei Leiders am Sonntag (29.09.2024/ Ortszeit) zwischenzeitlich 0:10 zurück.

„We kunnen niet zo goed spelen, maar onze verdedigende positie is goed en onze spelinhoud is goed“ zei Mahomes, met signalen Passagier 245 Werven kam. Er is „stolz op de Jungs. Dies hätte auch in een andere richting gehen können, aber sie haben sich gegenseitig unterstützt“ lob Coach Andy Reid signaalteam.

Ontvanger Rice is beschadigd aan de knie

Voor iedereen Strak einde Travis Kelce beleeft een nieuwe ervaring Saisonstart einen Aufschwung. De periode van 34 jaar voor het verstrijken van 89 Werven Raumgewinn. Kelce zei dat hij het naar zijn zin had Leiders-Rekord auf: Er is een grote korting op de beste prijs van Tony Gonzalez, die 916 Passe für heeft ingevoerd Kansas-stad haat gevangen.

Ze zijn allemaal de Chiefs Receiver Rashee Rice en hun knieën. Mahomes haatte één ding Onderschepping gerekruteerd. Beim Versuch, sterf Opladers zu stop, verletzte der Quarterback signaleert eigen Mitspieler. Ja hoor „gar nicht gut aus“ zei Reid.

De Chiefs-peiling in die seizoensronde „Drie Turf“ an: Kansas kan drie keer de eerste mannelijkheid zijn in de titel in het Amerikaanse profiel.

Minnesota-muss na Blitzstart bij Green Bay-sitter

Met een grimmige Quarterback Sam Darnold heeft die gelegd Minnesota Vikingen beide Green Bay Packers Een snelle start aan het einde en blijft nog steeds aan het einde, maar nu zullen we blij zijn met de volgende dag met vier gevechten en vier wedstrijden. Die Vikingen hebben dat om 31:29 uur gezift Lambeau-veld.

Minnesota Quarterback Darnold houdt in de rust met drie Touchdown-Pässen eine blitzsaubere Leistung ab. Minnesota speelde om 28:00 uur en de Packers zouden tijdens de rust blijven spelen. Keer dan terug naar de tijd van de Packers Defense en Quarterback Jordan Love.

Innerhalb von knapp 90 Sekunden kam Green Bay in fourten Durchgang durch zwei Touchdown-Pässe von Love en die een followgreichen Tweepuntsconversie Statt een Kicks op 22:28 uur.

Eerste Niederlage voor de Steelers

Aber Kicker Will Reichard schraubt met een ding Velddoelpunt Minnesota’s voorschot op een nieuwe punkte. 56 Sekunden vor Schluss bracht Love-signaal Team met seinem vierde Touchdown-Pass om 29:31 noch de laatste keer. De Vikingen gingen toen naar het Bal, maar waren steeds vaker aanwezig tijdens hun Belegeringsvieringen.

De eerste kassamedewerkers van Saison-Niederlage waren dat Pittsburgh Steelers. Beide Indianapolis-veulens Kom de gast bezoeken na 0:17 uur – Backstage tijdens een pauze van Quarterback Justin Fields in de Endzone en laatste aanraking hier tot 24:27 uur – maar meer dan dat.

Mayfield zal Tampa Bay leiden om Sieg te ontruimen

Stark in het offensief präsentierten sich sterven Tampa Bay-boekaniers. Vragen over de resultaten van Quarterback Baker Mayfield (2 Touchdown Passes, 347 Pass Yards) voor het team in Florida Philadelphia Eagles om 33:16. Geniet van uw eerste speelervaring met uw gast. Mayfield fand met een ticket Pass Mike Evans, met een signaal Catch the performance en met signaal 596. Karrierepunkt zum erolgreichsten Scorer der Buccaneers-Geschichte aufstieg.

Kicker Koo lacht Valken juichen

Dat zijn opwindende krachten Atlanta Falcons gezien dat Heiligen uit New Orleans. Eerste twee lessen voor Schluss entschied Kicker Younghoe Koo met een viertal erolgreichen Schuss van de partij van het spel met 26:24 met de valken van de Falcons, die damit genau wie de heiligen een bilanz von 2:2 hebben.

Ihren drieten Saisonsieg verpassden Jets uit New York. Altstar Aaron Rodgers wist dat Bronco’s uit Denver nog niet de beste Tag en dat gold ook voor de Last of the Schultern van Kicker Greg Zuerlein. Bis zum 9:10 hatte Zuerlein seine threerei Velddoelpunt-Verzoek om te wandelen, aber ausgeschnet der letzte Kick aus 50 Yards daneben.

Dagegen durfde het op te nemen tegen Denver’s Rookie Quarterback Bo Nix zonder dat hij het eerste daaropvolgende Touchdown pass-signaal onder ogen hoefde te zien, zonder zich zorgen te hoeven maken over de tweede Sieg in Folge.

Dallas won (wie ooit) van die Giants

Zum Auftakt des Spieltags kan sterven Dallas Cowboys ben Donnerstag een verdedigbaar spel beide New Yorkse reuzen won. Het team van de Quarterback Dak Prescott houdt de gast vast zonder de touchdown en behoudt de overhand met 20:15 (14:9). Damit zou graag de Cowboys en Siebten Sieg in Folge zien tegen de Giants.

Prescott verwelkomde het duel van de quarterbacks tegen Daniel Jones uit New York. Dallas‘ Spielmacher was twee Touchdown Passes: tijdens de eerste vier yards over 15 yards van Rico Dowdle, tijdens de laatste run over 55 yards van CeeDee Lamb. Damit ging die Gäste met 14:6 in Führung. In de tweede helft speelde Brandon Aubrey met twee velddoelpunten. Die Giants zijn bezig met Field Goalds.