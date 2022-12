4 Rezepte mit Pfannkuchen von süß bis herzhaft von unserer NPR-Zielgruppe: NPR

Bildunterschrift umschalten Lily Liu, Alan Mishell, Merjem Mededovic und Erin Rhode/Collage von NPR

All Things We’re Cooking ist eine Serie mit Familienrezepte von Ihnen, unseren Lesern und Zuhörern, und den besonderen Geschichten dahinter. Wir werden während der Feiertage weiterhin mehr von Ihren Küchenjuwelen teilen.

Ein Pfannkuchenrezept mit Frühlingszwiebeln ist mit Gedanken an die Familie, China und einem winzigen Geheimnis überlagert

Bildunterschrift umschalten Lily Liu/Collage von NPR

Eine Tochter erinnert sich an ihre eingewanderten Eltern und ihren Vater, die am Sonntagmorgen am Herd standen und Frühlingszwiebelpfannkuchen backten. Ihre Geschwister backen jetzt die Pfannkuchen für ihre Kinder.

Ach, Süße! Bubaleh ist ein Pfannkuchen, um die Freiheit zu feiern. Und es ist ein Kosewort

Bildunterschrift umschalten Alan Mishell/Collage von NPR

Ein süßer und herzhafter Pfannkuchen für Pessach kann auch das ganze Jahr über gegessen werden. Und Alan Mishell lernte das Rezept von seiner Großmutter, deren Familie vor der deutschen Invasion durch die Nazis aus Polen geflohen war.

Oma Velmas deutsches Pfannkuchenrezept ist in einem beliebten Heimvideo verewigt

Bildunterschrift umschalten Erin Rhode/Collage von NPR

Specken dicken, die nicht zu dicken, nicht zu dünnen, mit Wurst gefüllten Pfannkuchen, sind ein Lieblingsfrühstück, das ihre Familie am Neujahrstag zubereitet.

Herzhafte bosnische Pfannkuchen namens „Cousin“ überbrückten eine Sprachlücke mit Oma

Bildunterschrift umschalten Merjem Mededovic/Collage von NPR

Als sie aufwuchs, kochte Merjem Mededovic mit ihrer Großmutter und lernte verschiedene Namen auf Bosnisch. Ein Rezept, das sie gelernt hat, ist Kljukusa, ein Kartoffel-Zwiebel-Gericht ähnlich einem Latke.

ÜBER DIESES PROJEKT

All Things We’re Cooking ist a Serie Hervorheben von Familienrezepten, die für Sie, unsere Leser und Zuhörer, eine besondere Bedeutung haben. Anfang dieses Jahres haben wir Sie gebeten, Ihre wertvollsten Rezepte zu teilen und zu erklären, warum diese Gerichte so schöne Familienerinnerungen hervorrufen. In Zusammenarbeit mit NPR-Mitgliedsstationen erhielten wir Antworten aus dem ganzen Land. Wir haben einige Mitwirkende interviewt und werden ihre Geschichten während der Weihnachtszeit weitergeben. Alle Rezepte und Fotos wurden von NPR-Publikumsmitgliedern zur Verfügung gestellt.

