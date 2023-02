De zaak, die dinsdag voor de rechtbank wordt behandeld, test specifiek of het gebruik van algoritmen door sociale mediaplatforms om inhoud aan gebruikers aan te bevelen, wordt beschermd op grond van artikel 230. De uitspraak van de rechtbank zou het hele online ecosysteem kunnen hervormen, inclusief sociale media, e -commerce- en banenportalen — die allemaal algoritmen gebruiken om inhoud bij gebruikers te promoten.

Platforms zeggen dat als het aansprakelijkheidsschild hun gebruik van gerichte algoritmen om inhoud aan te bevelen en te promoten niet beschermt, sommige bedrijven agressiever de spraak van gebruikers zouden verwijderen of de discussie over meer controversiële onderwerpen zouden verbieden uit angst voor vervolging.

In de afgelopen jaren, toen sociale-mediaplatforms steeds meer onder vuur kwamen te liggen vanwege de schade die wordt veroorzaakt door de inhoud die ze hosten, is Sectie 230 een doelwit geworden voor zowel linkse als rechtse politici die het zien als een manier om de industrie speciale bescherming te bieden die niet wordt genoten door traditionele uitgevers. (Zowel president Joe Biden als voormalig president Donald Trump hebben opgeroepen tot het verwijderen van het schild. Biden heeft nog geen specifieke voorstellen gesteund.) De aanhangers beweren dat het cruciaal is voor een vrij en open internet waar burgers ideeën kunnen uitwisselen zonder zich zorgen te hoeven maken dat ze de hele systeem uitgeschakeld.

Tot op heden heeft het Congres grotendeels nagelaten te handelen buiten het aannemen van een carve-out uit 2019 van de wet met betrekking tot sekshandel. Het meningsverschil komt voort uit het feit dat democraten willen dat platforms inhoud met betrekking tot extremisme en haatdragende taal verwijderen, en dat Republikeinen willen dat meer inhoud – met name conservatieve spraak – behouden blijft.

Hier zijn vier dingen om naar te kijken tijdens de mondelinge argumenten van dinsdag:

Kan Clarence Thomas een winnende coalitie vormen?

Thomas, een frequente criticus van sectie 230, heeft twee afwijkende meningen geschreven waarin hij zijn collega’s aanspoorde om een ​​zaak aan te spannen om te beoordelen wat hij ziet als de overdreven brede interpretatie van de wet door de lagere rechtbanken ten gunste van technologiebedrijven.

Een belangrijke vraag dinsdag is of Thomas vier andere rechters kan overtuigen om zich bij hem aan te sluiten voor een meerderheid. Twee potentiële bondgenoten zouden rechters Samuel Alito en Neil Gorsuch kunnen zijn. Ze sloten zich afgelopen mei aan bij een meningsverschil met Thomas in een afzonderlijke technische industriezaak voor de rechtbank, NetChoice tegen Paxtonin een poging een wet in Texas te handhaven die vereist dat sociale-mediaplatforms de politieke standpunten van alle gebruikers bevatten.

“Alito en Gorsuch zijn zijn meest waarschijnlijke bondgenoten in deze zaak, en de vraag is dan denk ik of hij een paar anderen kan grijpen, en het is mij niet duidelijk of hij dat kan”, zegt Anupam Chander, een professor in rechten en technologie aan de Georgetown wet.

En de tweeledige aard van de druk om de bescherming van Sectie 230 te wijzigen, heeft experts in de gaten om te zien of dat wordt weerspiegeld in een beslissing van de rechters. “Er is een soort vreemd bedgenoten-aspect aan technologieregulering, waarbij iedereen momenteel boos is op technologiebedrijven vanwege de tegenovergestelde problemen: links beschuldigt het ervan te veel spraak toe te staan, en rechts beschuldigt het ervan te veel spraak te censureren”, zei Chander.

Het belang van algoritmen

Onder degenen die het meest worden getroffen door een uitspraak tegen Google zouden kleinere internetbedrijven en individuele websitegebruikers kunnen zijn, zoals vrijwillige moderators voor Reddit, aldus juristen en wetgevers.

Grote platforms zoals YouTube zouden zich de aansprakelijkheidsrisico’s kunnen veroorloven om algoritmen te blijven gebruiken om inhoud aan te bevelen als de rechters zich uitspreken tegen Google. Maar sommige wetgevers vrezen dat die beslissing financieel verlammend zou zijn voor kleine bedrijven en startups.

“Als je de kleine jongens schaadt en je matiging schaadt, verminder je innovatie, concurrentie en kansen, en geef je de grote jongens – zoals Facebook en Google – nog meer van de online markt”, zei Sen. Ron Wijden (D-Ore.), een van de oorspronkelijke auteurs van artikel 230.

Zonder algoritmen die afhankelijk zijn van gebruikersvoorkeuren om aanbevelingen te doen, zouden websites inhoud waarschijnlijk in omgekeerde chronologische volgorde presenteren, zegt Jeff Kosseff, professor cyberbeveiligingsrecht aan de US Naval Academy die een boek schreef over de geschiedenis van sectie 230.

“Ik weet niet of het Amerikaanse publiek klaar is om geen gepersonaliseerde algoritmen meer te hebben”, zei Kosseff. “Hoe werkt TikTok zonder gepersonaliseerde algoritmen? Krijg je zomaar een willekeurige video die ooit is gepost?

Maar sommige rechtsgeleerden zeiden dat technologiebedrijven, net als elk ander bedrijf, aansprakelijk moeten worden gesteld voor hun producten en diensten die de wet overtreden.

Mary McCord, de uitvoerend directeur van Georgetown Law’s Institute for Constitutional Advocacy and Protection, gelooft niet dat technologiebedrijven ‘de hemel valt’ overdrijving dat internetplatforms zullen sluiten als ze geen aanbevelingsalgoritmen kunnen gebruiken. “Ze hebben sinds hun oprichting deze gratis pas gehad – ze hoeven zich niet eens zorgen te maken over het soort risico’s waarmee elk ander bedrijf te maken heeft gehad”, zei McCord, die namens de voormalige nationale veiligheidsdienst een amicusbrief indiende in de zaak. ambtenaren.

McCord, die waarnemend assistent-procureur-generaal voor nationale veiligheid was in de regering-Obama, zei dat sociale media bij 90 procent van de terroristische incidenten een belangrijke rol speelden bij de radicalisering van personen die de aanslagen pleegden.

Republikeinse Partij verdeeld

In amicusnota’s die bij de rechtbank zijn ingediend, zijn de Republikeinse wetgevers verdeeld over hoe de rechters moeten regeren. Die verdeeldheid maakt het misschien moeilijker om te voorspellen hoe de conservatieve rechters ook op de zaak zullen belanden – ofwel kiezen ze de kant van argumenten dat het juridische schild van technologie te breed is of dat het nodig is om de vrijheid van meningsuiting te beschermen.

sen. Josh Haley (R-Mo.) riep de rechtbank op om de lezing van artikel 230 te beperken om het strikter af te stemmen op het statuut – door te zeggen dat lagere rechtbanken de wet te ruim interpreteerden in het voordeel van technologie. Zo ook sen. Ted Cruz (R-Texas), samen met 16 andere Republikeinse leden van het Congres, voerden aan dat de rechtbank de reikwijdte moet verkleinen, met het argument dat het grote technologie te veel macht geeft over welke spraak is toegestaan ​​- of “gecensureerd” – op hun sites.

De amicusbrief van de voormalige Republikeinse senator Rick Santorum uit Pennsylvania zei daarentegen dat het beperken van de interpretatie van de wet spraak zou onderdrukken, eraan toevoegend dat Sectie 230 bedrijven specifiek toestaat om inhoud te “filteren”, “kiezen” en “organiseren”.

De splitsing in de GOP tussen traditioneel bedrijfsvriendelijke conservatieven en een meer populistisch anti-tech-contingent zorgt voor een uitdagend slappe koord. “Historisch gezien hebben conservatieven geprobeerd het risico op rechtszaken voor bedrijven te verminderen”, zei Georgetown’s Chander. “Sectie 230 doet dat heel goed.”

Maar hij voegde eraan toe dat conservatieven tegenwoordig “een anti-big business standpunt innemen – en daarbij een nieuw populistisch standpunt innemen – dat samenvalt met een soort irritatie over wat zij zien als anti-conservatieve vooringenomenheid door technologiebedrijven.”

De uitspraak van Gonzalez kan van invloed zijn op komende technische zaken

Hoe de Hoge Raad oordeelt Gonzalez zou zijn beslissing kunnen beïnvloeden in een technische zaak die de volgende dag gepland staat voor argumenten – Twitter tegen Taamneh. In die zaak wordt gevraagd of Twitter, Google en Facebook aansprakelijk kunnen worden gesteld op grond van de Justice Against Sponsors of Terrorism Act voor vermeende hulp aan en aanzetten tot terroristen door het delen van rekruteringscontent van ISIS.

Het 9th US Circuit Court of Appeals oordeelde in een advies waarin de twee zaken die de antiterrorismewet van de aanklagers claimt, worden geconsolideerd Gonzalez werden uitgesloten op grond van sectie 230. In Taamneh, het ontdekte dat de platforms aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het helpen en aanzetten tot een daad van internationaal terrorisme door ISIS toe te staan ​​inhoud op hun sites te plaatsen.

De regering-Biden diende een korte aanbeveling in voor de Gonzalez geval worden teruggestuurd naar het 9th Circuit, met het argument dat Sectie 230 YouTube niet immuniseert wanneer zijn algoritme ISIS-inhoud aanbeveelt.

Juridische geleerden zeiden dat de rechters waarschijnlijk samen over de zaken zullen beslissen. Chander voorspelt dat de rechtbank zal oordelen dat Sectie 230 geen immuniteit biedt voor de gerichte algoritmen van YouTube in de Gonzalez zaak, maar zal beslissen in het voordeel van Twitter, Google en Meta in de Taamneh geval door te ontdekken dat ze niet aansprakelijk konden worden gesteld voor onderliggende claims dat ze terroristische daden hielpen en aanzetten door ISIS-inhoud te hosten.

Het zou ook de rechters kunnen opsporen voor een mogelijke uitspraak in twee andere zaken die de rechtbank waarschijnlijk zal hebben doorgeschoven naar de volgende termijn waarbij Republikeinse wetten uit Texas en Florida betrokken zijn die platforms verbieden om standpunten van gebruikers te verwijderen en kandidaten te deplatformeren. De bedrijven zeiden dat de wetten hun recht op vrije meningsuiting schenden.

Maar Daphne Keller, een directeur van Stanford’s Cyber ​​Policy Center, zei een uitspraak in Gonzalez die vindt dat de aanbevelingsalgoritmen van Google niet worden beschermd onder sectie 230, kan averechts werken als de rechtbank later de wetten van Texas en Florida handhaaft die platforms verbieden inhoud te verwijderen.

“Als Texas en Florida hun zaak winnen, kunnen mensen een rechtszaak aanspannen omdat platforms hun inhoud hebben verwijderd, hoewel de hele reden dat de platforms de inhoud hebben verwijderd, was om de aansprakelijkheid te vermijden die Gonzalez gemaakt,’ zei Keller.

“Het is zo circulair, en ik weet niet zeker of de rechtbank zich dat realiseert.”