4 Möglichkeiten, Ihre Gesundheitsausgaben vor dem Jahresende zu nutzen

„Erledigen Sie alles, was Sie können, bevor das Jahr zu Ende geht“, sagte die zertifizierte Finanzplanerin Carolyn McClanahan, Gründerin von Life Planning Partners in Jacksonville, Florida. McClanahan ist auch Arzt.

Sobald Sie den Selbstbehalt Ihres Plans erreicht haben, müssen Sie möglicherweise mit Zuzahlungen oder Mitversicherungen rechnen – dies hängt von der maximalen Selbstbeteiligung Ihres Plans ab, die höher sein kann. Aber so oder so, solange der Service deckungsfähig ist, wären die Kosten geringer als vor Erreichen Ihrer Selbstbeteiligung.

Mehr von Persönliche Finanzen: Die Verbraucher schränken den Kauf von Weihnachtsgeschenken ein Hier ist die Steuerrechnung für den Powerball-Jackpot in Höhe von 2,04 Milliarden US-Dollar Vor- und Nachteile des Besitzes von Krypto in Ihrem 401(k)-Plan

Einige Arbeitgeber gewähren entweder eine Nachfrist von bis zu 2,5 zusätzlichen Monaten, um Ihr Guthaben für förderfähige Kosten auszugeben, oder erlauben Ihnen, einen festgelegten Betrag von bis zu 570 USD in diesem Jahr zu übertragen. Es lohnt sich also, sich über die Regeln Ihres Arbeitgebers zu informieren.

HSAs ähneln FSAs insofern, als Sie damit Geld vor Steuern sparen können, um es für medizinische Kosten zu verwenden. Sie können das Geld jedoch so lange dort lassen, wie Sie möchten.

„Dollars in einem HSA sind kein Use-it-or-lose-it und verfallen nicht“, sagte CFP Kevin Brady, Vizepräsident und Berater bei Wealthspire Advisors in New York.

Das bedeutet, dass alles, was Sie in eine HSA stecken – plus jegliches Wachstum, wenn Ihr Geld investiert wird – so lange dort bleiben kann, wie Sie es möchten. Seine Gewinne wachsen steuerfrei, und solange Abhebungen für qualifizierende medizinische Ausgaben verwendet werden, ist die Anzapfung dieser Mittel ebenfalls steuerfrei.