Vier indigene Kinder, die nach einem Flugzeugabsturz 40 Tage im kolumbianischen Amazonasgebiet überlebt hatten, wurden aus dem Krankenhaus entlassen, teilten die Behörden am Freitag mit.

Nach einer einmonatigen Behandlung gehe es den Geschwistern „sehr gut“, sagte der Direktor des Familienfürsorgeinstituts des Landes vor Journalisten.

„Eigentlich geht es ihnen sehr gut“, sagte Direktorin Astrid Caceres und fügte hinzu, dass die Kinder alle an Gewicht zugenommen hätten.

Lesly (13), Soleiny (9), Tien Noriel (5) und Cristin (1) waren die einzigen Überlebenden, nachdem das kleine Flugzeug, in dem sie Passagiere waren, im Dschungel abgestürzt war.

Ihre Mutter und zwei weitere Erwachsene kamen bei dem Vorfall ums Leben.

Das Verständnis für den Wald half den Kindern beim Überleben

Die vier geretteten Kinder zeigten derzeit keine körperlichen Auswirkungen von den 40 Tagen, die sie im Amazonas verbrachten, sagte Caceres.

Sie fügte hinzu, dass selbst die kleine Cristin „in Bezug auf die körperliche Entwicklung völlig genesen“ sei.

Beamte und Verwandte lobten das Wissen der indigenen Kinder über den Dschungel und Leslys Mut für ihr Überleben im Dschungel mit seinen vielen Gefahren – darunter Schlangen, Raubtiere und bewaffnete kriminelle Gruppen.

Um sie aufzuspüren, waren rund 200 militärische und indigene Retter mit Such- und Rettungshunden nötig. Sie wurden am 9. Juni gerettet und zur Behandlung in ein Militärkrankenhaus in Bogota gebracht.

Das Family Welfare Institute wird vorübergehend das Sorgerecht für die Kinder übernehmen, da eine „komplexe Familiensituation“ vorliegt, in der es zu einem Sorgerechtsstreit zwischen dem Vater der beiden jüngeren Kinder und ihren Großeltern mütterlicherseits gekommen ist.

ara/sms (AFP, Reuters)