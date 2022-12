4 finanzielle Schritte, wenn Sie lange Covid haben – oder sich Sorgen darüber machen

Long Covid ist eine chronische Krankheit mit weitreichenden Auswirkungen, sowohl in Bezug auf die Gesundheit als auch auf die Haushaltsfinanzen.

Nach Angaben des US-Gesundheitsministeriums haben bis zu 23 Millionen Amerikaner unter Langstreckensymptomen von Covid-19 gelitten. Aber es gibt Schritte, die Einzelpersonen und ihre Familien unternehmen können, um die negativen finanziellen Auswirkungen in den Bereichen Gesundheits-, Nachlass-, Steuer- und Versicherungsplanung abzumildern.

„Sie können so viel tun, um Kunden dabei zu helfen, Geld und Zeit zu sparen“, sagte Carolyn McClanahan, eine zertifizierte Finanzplanerin und Ärztin, Finanzberatern am Dienstag auf dem Financial Advisor Summit von CNBC.

„Wir sind noch lange nicht fertig damit“, sagte McClanahan, Gründer von Life Planning Partners in Jacksonville, Florida, über Long Covid.