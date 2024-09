„Wir sind zu zweit zu Hause und haben vier Autos. Tut mir leid“, sagte Panagiota Petridou (45) achselzuckend im Gespräch mit BUNTE.de. Denn anders als anderen Menschen bedeutet der Moderatorin das Metall mehr als nur ein Fortbewegungsmittel. „Für mich ist es ein Thema, das mich jeden Tag so sehr begleitet, dass es einfach meine Babys sind“, sagte sie und richtete dabei ihren Blick kurz auf den BMW, der auf dem roten Teppich vor der Fotowand stand. Bei der BUNTE BMW Night, die am 19. September in Düsseldorf stattfand, spielte die Autoliebhaberin zu Hause.

Autos sind Panagiotas Leben

Nach dem Abitur entschied sich die kluge Blondine für eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau bei BMW. Hier stieg sie sogar bis zur Verkaufsleiterin auf. Doch wie das Leben manchmal so spielt, kam alles ganz anders als erwartet. Als sie einem Sony-Mitarbeiter einen Mini verkaufte, gefiel sie ihm so gut, dass er ihr den Job als Moderatorin von „Rostlaube anbieten, Traumauto suchen.“ Ihre große Liebe zu Autos konnte sie auch hier im Job verwirklichen. Eine Liebe, die sie auch mit ihrem Mann verbindet. „Mein Mann ist ebenfalls Autoverkäufer. Wir kennen uns beide sehr gut mit Autos aus“, erzählt sie im Interview.

Das ganze Interview und Panagiotas Trick, ihr Kind zum Einschlafen zu bringen, können Sie im Video oben sehen.