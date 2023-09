Bevor sie die Raumstation verließen, sagten sie, dass sie sich seit ihrer Ankunft im März nach heißen Duschen, dampfenden Tassen Kaffee und der Meeresluft sehnen. Ihre Heimkehr verzögerte sich um einen Tag wegen des schlechten Wetters an den Wasserbecken, bot aber am Ende ein spektakuläres Spektakel mitten in der Nacht, als die Kapsel durch den Himmel über Cape Canaveral in Richtung eines Wasserbeckens in der Nähe von Jacksonville flog.

Die Astronauten sagten, es sei unglaublich, zurück zu sein. „Hier haben Sie einen Raum voller glücklicher Menschen“, funkte SpaceX Mission Control.

SpaceX hat seine Nachfolger vor über einer Woche auf den Markt gebracht.

Später in diesem Monat wird es zu einem weiteren Besatzungswechsel mit der lang erwarteten Heimkehr von zwei Russen und einem Amerikaner kommen, die ein ganzes Jahr dort oben waren. Ihr Aufenthalt verdoppelte sich, nachdem aus ihrer Sojus-Kapsel das gesamte Kühlmittel ausgelaufen war und ein neues Raumschiff gestartet werden musste.

Zwischen den Besatzungswechseln beherbergt die Raumstation sieben Astronauten.