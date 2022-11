36 Tote bei Fabrikbrand in China

tz Welt

In der Provinz Henan bricht ein verheerendes Feuer aus: Dutzende Menschen sterben in den Flammen, weitere werden vermisst. In der Vergangenheit gab es in China Feuerkatastrophen.

Nach Angaben staatlicher Medien starben bei einem Brand in einer Fabrik in Zentralchina mindestens 36 Menschen. Zwei Personen wurden noch vermisst, wie der Fernsehsender CCTV am Dienstag berichtete. Das Feuer war am Montag in der Stadt Anyang in der Provinz Henan ausgebrochen und am Abend gelöscht.

Zur Brandursache wurden zunächst keine Angaben gemacht. Zwei Personen seien mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Mehr als 200 Rettungskräfte und 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Unklar war auch, um was für eine Fabrik es sich handelte.

Die Katastrophe weckt Erinnerungen an einen ähnlichen Brand im Oktober 2007, als bei einem Brand in einer illegalen Schuhfabrik im Dorf Hushi in der südostchinesischen Provinz Fujian mindestens 37 Menschen ums Leben kamen. Viele andere Arbeiter wurden verletzt. Die vergitterten Fenster wurden für viele zur Todesfalle. Die Polizei verhaftete später den Besitzer der Fabrik.

Immer wieder kommt es in China zu Bränden und Arbeitsunfällen, die auf Fahrlässigkeit und Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften zurückzuführen sind. Auch in Henan kam es 2018 zu einem Fabrikbrand, bei dem elf Menschen ums Leben kamen. Auch Hausbrände mit schwerwiegenden Folgen sind in China keine Seltenheit. Vor fünf Jahren starben bei einem solchen Brand in Peking 19 Menschen. dpa