Lübeck. Nachdem am Freitag in zwei Flutlichtspielen der Ball rollte, ging der zwölfte Spieltag der Holsteiner Landesliga am Samstag mit vier weiteren Spielen weiter. Das Aufeinandertreffen des SV Henstedt-Ulzburg mit dem Preetzer TSV fiel dem regnerischen Wetter zum Opfer, neuer Termin ist der 31. Oktober (14 Uhr).

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Kaltenkirchener TS – TSV Heiligenstedten 7:1. Nach dem Abpfiff lobte „Kaki“-Trainer René Sixt, dass der Pokalsieg seiner Mannschaft am Dienstag über den SV Todesfelde nicht zu Kopf gestiegen sei: „Wir haben sofort wieder die richtige Spannung gezeigt und sind ernsthaft an die Aufgabe herangegangen.“ Jonas Jeschke Die Turnmannschaft ging in Führung (14.), ehe Neo Albers ein Missverständnis in der Hintermannschaft der Hausherren zum Ausgleich ausnutzte (17.).

Spielunterbrechung nach Blitzeinschlag in Kaltenkirchen

Dadurch legte der Zweitplatzierte noch einen Gang höher und dominierte das Spiel derart, dass Sixt nach dem Abpfiff von einem „Klassenunterschied“ zwischen seinem Team und dem gegnerischen Team sprach. Außenverteidiger Janik Peder Jensen (21.), Stürmer Enrik Nrecaj (24.), Spielmacher Malte Pietsch per Elfmeter nach Foul an Nrecaj (30.) und Rechtsaußen Finn Luca Rerop (45.+1) entschieden die Partie noch vor der Kabine.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Weil nach dem 6:1 durch Josef Jueidi (52.) in der Nähe des Marschweges ein Blitz einschlug, unterbrach Schiedsrichter Lukas Meyer-Broocks das Spiel nach knapp einer Stunde für zwanzig Minuten. „Danach war es für alle schwierig, sich beim Stand von 6:1 wieder zu motivieren. „Das Spiel ist dann mehr oder weniger ins Stottern geraten“, beschrieb Sixt den weiteren Spielverlauf, in dem Nrecaj noch den Anschlusstreffer zum 7:1-Endstand (80.) schaffte.

Kaltenkirchen: Heide – L. Pietsch, Jürgensen, Mügge (57. Boldt), Jensen – Jueidi (57. Wohlers), Jeschke (87. Jung) – M. Pietsch, Muric (79. Spreitzer), Rerop (79. Kohdeda) – Nrecaj .

Der Sereetzer SV ist im achten Spiel in Folge ungeschlagen

Sereetzer SV – TSV Lägerdorf 5:1. Unter den wachsamen Augen des aus dem Urlaub zurückgekehrten Cheftrainers André Frese schien die Heimmannschaft wieder in Torlaune zu sein. „Der Sieg ist völlig verdient, auch auf höchstem Niveau. „Wir hatten das Spiel von Anfang an unter Kontrolle“, lobte Frese, dessen Mannschaft nach Toren von Alessandro Gottschalk (9.), Tom Höppner (29.) und Felix Hinkelmann (37.) souverän zur Pause führte.

„Vielleicht hätten wir bis zur Halbzeit noch ein Tor mehr schießen können“, beschrieb Frese die Kräfteverhältnisse an der Berliner Straße. Luca Lübcke, der letzte Woche mit der Bundeswehr-Nationalmannschaft in England war, traf nach einer direkt verwandelten Ecke zum 4:0 (53.), ehe Tobias Gradert in kurzer Zeit den einzigen TSV-Treffer des Nachmittags erzielte (61.). Schwäche für das Sereetz-Team.). Lübcke stellte mit seinem zweiten Tor (75.) Ostholsteins alte Führung wieder her.

Nach dem Heimsieg ist Sereetz seit acht Spielen ungeschlagen und verfügt nun über die zweitbeste Offensive der Liga. Nur der Tabellenführer aus Eutin ist derzeit in besserer Form.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Sereetz: Klassen – Simon, Schmidt, Mielke, Bruhn – Hann, Hinkelmann (79. Akgün) – Lübcke, Heimann (68. Burkhardt), Höppner (79. Dogan) – Gottschalk (68. Theesfeld)

Ratzeburg hat gegen die Jungadler Pech

Ratzeburger SV – 1. FC Phönix Lübeck II 0:2. In einem chancenarmen Spiel, in dem die Abwehrreihen auf beiden Seiten eine gute Leistung zeigten, ging Phoenix nach einer einstudierten Standardvariante in Führung. Yevhenii „Jack“ Obushnyi war nach einer Freistoßflanke (8.) der Nutznießer der Gedanken von Adler-Trainer Norbert Somodi.

„Ich habe vorher mit den Jungs besprochen, wie es gegen Ratzeburg funktionieren könnte“, sagte Somodi, der sich niemanden allzu genau in die Karten schauen lassen wollte, während RSV-Trainer Denny Skwierczynski einfach damit zu kämpfen hatte, dass Liga-Leihspieler Obushnyi dazu in der Lage war das Tor unbehelligt beenden. Auf Seiten der Gäste konnte sich in der ersten Halbzeit ein weiterer nomineller Regionalligist profilieren: Max Sprang, der am Samstag erstmals das U23-Tor hütete, parierte einen von Youngster Kevin Knott verursachten Foulelfmeter gegen Sören Todt (35.). ).

Noch vor dem Halbzeitpfiff hatten die Inselstädter eine weitere Chance zum Ausgleich, als Jannik Edler nach Vorarbeit von Lucas Molter aus aussichtsreicher Position auf der linken Seite über das Tor schoss. Todt, der bereits beim Elfmeter Pech gehabt hatte, vergab nach der Vorarbeit von Kenje Somuah eine weitere gute Gelegenheit nach der Pause. Auf der anderen Seite trieb Alaa Nader mit seinem Treffer zum 2:0 den Auswärtssieg der Phoenix endgültig aufs Tor (70.).

„Der Sieg für Phönix ist sicherlich nicht ganz unverdient, auch wenn es auf unserer Seite Chancen gab, einen Punkt mitzunehmen. Trotz der Niederlage hat mein Team gut gearbeitet und nicht enttäuscht. „Phoenix hat eine hohe Qualität auf dem Platz, das muss man anerkennen“, sagte Skwierczynski fair.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

„Wir sind gut ins Spiel gekommen und hatten schnell spannende Momente mit und gegen den Ball. Der Sieg ist verdient, denn wir haben ein gutes Spiel gemacht und wieder einmal eine tolle Mannschaftsleistung gezeigt. „Wir scheinen langsam die richtige Mischung gefunden zu haben“, freute sich Somodi, der den dritten Sieg seiner Mannschaft in Folge feierte. Nach dem Spiel lobte Somodi Offensivmann Nader besonders für seine neue Torgefahr. Der 21-Jährige erzielte in drei der letzten vier Spiele für die zweite Mannschaft von Phoenix ein Tor.

Ratzeburg: Nagorny – Kurt, Rudolph, Boyn, Molter (84. Wagner) – Herrmann (75. Kurth), Born (84. Vogel), Edler, Somuah (84. Jacobsen) – Todt, Hansen (75. Meier)

Phönix II: Sprang – Hammerschmidt (83. Gingichashvili), Hartwig, Lippegaus, Hayford – Sendzik, Nguyen (46. Bamba) – Ofosu, Obushnyi, Knott (90.+2 Ucar) – Nader (90.+2 Blume)

Der SC Rapid kommt im Derby nach 1:3 zurück

SC Rapid Lübeck – Eichholzer SV 3:3. Rund 400 Zuschauer trotzten dem anhaltenden Regen am Kasernenbrink und sahen, so Eichholz-Trainer Sebastian Wenchel, ein Derby, das sich in den letzten Jahren in der Lübecker Fußballlandschaft „etablieren“ konnte.

„Vor zehn Jahren spielten beide Mannschaften völlig unter dem Radar. „Heute haben beide Seiten alles gegeben, um einem Derby gerecht zu werden“, erklärte „Finch“, während sein Amtskollege Christian „Alu“ Arp vom „typischen Rapid-Eichholz-Adrenalin“ sprach und vermutete, dass bei den Wetterbedingungen noch mehr Zuschauer kommen würden verbessert hätte sich von selbst übernommen.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Wer unter Flutlicht an der Waisenallee dabei war, sah ein hart umkämpftes Spiel und sechs Tore, davon fünf nach Standardsituationen. Thomas Aldermann verwandelte eine Freistoßflanke von Jan Senkbeil zur Eichholzer-Führung (27.). Pünktlich mit dem Halbzeitpfiff gelang Rapid der Ausgleich, als Michael Saar einen Freistoß von Tino Arp über die Linie drückte (45.+3).

„Wenn wir zur Pause hinten wären, wäre das okay gewesen“, gab „Alu“ Arp fair zu, erklärte aber auch: „Ab der 60. Minute haben wir das Spiel dominiert.“ Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gäste aus der Guerickestraße jedoch wieder vorne in Führung. Nach einer Flanke von der Grundlinie scheiterte Aldermann zunächst mit einem Schuss an Rapid-Torwart Sami Aboukassim vorbei, doch dieser lenkte den Ball nach vorne, wo Jannik Gerlach zum 2:1 traf (51.).

Nachdem Tino Arp mit einem Distanzschuss den rechten Innenpfosten traf (68.), sorgte Eichholz in Person von Aldermann für den 3:1-Endstand. „Acky“ köpfte eine Ecke am kurzen Pfosten (76.). Anschließend löste die Heimmannschaft ihre Viererkette auf und Arp brachte mit Raphael Theiss einen gelernten Verteidiger als zweiten Stürmer. Mit seiner ersten Aktion nach einer Ecke köpfte Theiss direkt an die Latte (81.), nur Sekunden später traf Emmanuel Rivera nach einem erneut von Arp ausgeführten Freistoß zum 2:3 (81.).

Eine Freistoßflanke schrieb letztlich den Schlusspunkt dieses Spiels. In der letzten Minute der regulären Spielzeit schlug Arp einen toten Ball weit in den Eichholz-Strafraum, wo ausgerechnet Theiss zum 3:3 traf (90.). „Eichholz ist am Ende ausgeschieden. Wenn wir drei oder vier Minuten länger gespielt hätten, hätten wir gewonnen, die Fackel brannte hell“, sagte Arp später.

Trotz des späten Ausgleichs nach 3:1-Führung war Wenchel nach dem Spiel nicht unzufrieden: „Angesichts des Spielverlaufs hatte das Ergebnis natürlich eine gewisse Würze für uns. Aber am Ende können wir uns nicht beschweren, denn Rapid hat später viel Druck gemacht. Auch wenn uns das Unentschieden nicht wirklich hilft, haben wir unsere Durststrecke endlich durchbrochen und insgesamt eine ermutigende Leistung gezeigt“, resümierte der ESV-Trainer versöhnlich.

Schnell: S. Aboukassim – Blazheski, Nagel, Thiele, Kiwitt (62. Sari) – Rivera, de Guzman (Bauer) – Saar (79. Theiss), A. Aboukassim (62. Ohde, 90.+1 Cokaj), Sayilgan – Arp

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Eichenholz: Schuckar – Aliev, Stellbrinck, Senkbeil, Meier – Moritz (63. H. Tetik), Bany – Sweiti, Stark (46. Sutor), Gerlach (84. Jacobsen) – Aldermann

LN