Schönwalde. Aufsteiger TSV Schönwalde sorgt auch in der neuen Verbandsliga-Saison 2023/24 für Furore! Anlässlich des 8. Spieltags empfing der TSV an diesem Dienstagabend vor heimischem Publikum die SG Sarau/Bosau. Am Ende gewann die Mannschaft von Trainer Christopher Kordts mit 3:1.

Die SG Sarau/Bosau verwertet gute Chancen nicht

In der ersten Runde gab jedoch die SG Sarau/Bosau den Ton an. Die Mannschaft von Trainer Tony Böhme erspielte sich zahlreiche gute Möglichkeiten – doch keine davon wurde genutzt. „Wir waren im ersten Durchgang deutlich überlegen und haben es leider nicht geschafft, auch die besten Tormöglichkeiten zu nutzen“, erklärt der SG-Trainer.

TSV Schönwalde mit einer starken zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit kam der TSV Schönwalde immer besser ins Spiel – und sollte es vor dem gegnerischen Tor deutlich besser machen! Marcel Maasch (53.) und Robin Bünning (55.) trafen kurz nach Wiederanpfiff für den TSV. Obwohl Tom Gutsch in der 59. Minute den 1:2-Anschlusstreffer erzielte, sollten die Gastgeber den Schlusspunkt noch einmal setzen: Marcel Maasch traf erneut zum 3:1.

TSV Schänwalde und SG Sarau/Bosau mit spielfreiem Wochenende

„Es war ein intensives Spiel. In der Halbzeit haben wir an uns appelliert, Geduld zu haben. Das ist uns gelungen und im zweiten Durchgang somit in Führung gegangen. Der Sieg ist aufgrund einer guten zweiten Halbzeit absolut in Ordnung“, sagte TSV-Trainer Kordts nach dem Spiel Spiel der LN. SG-Trainer Tony Böhme, der in der ersten Halbzeit eine engagierte Leistung seiner Mannschaft gesehen hatte, zog ein eher ernüchterndes Fazit: „Im zweiten Durchgang war Schönwalde robuster in den Zweikämpfen, deshalb haben sie verdient gewonnen.“ am Ende. Deshalb gratuliere ich dem TSV zum heutigen Sieg. Viel Zeit, den Kopf in den Sand zu stecken, bleibt uns nicht.“ Für die SG steht am kommenden Mittwoch ein Kreispokalspiel bei der SVG Pönitz an, der TSV Schönwalde ist erst am Sonntag, 17. September, wieder gefordert. Dann geht es los TSV Travemünde im nächsten Ligaspiel.

LN