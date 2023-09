Schlossplatz in Stuttgart

31 Polizisten nach Ausschreitungen bei Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart verletzt

Bei den gewalttätigen Ausschreitungen im Zusammenhang mit einer Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart sind am Samstag 31 Einsatzkräfte verletzt worden. Die meisten von ihnen seien nicht schwer verletzt worden, sagte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Montag nach einem Besuch im Stuttgarter Polizeipräsidium. Sie erlitten meist Prellungen und Hämatome. Insgesamt gibt es 228 Tatverdächtige. Strobl sprach von der „plötzlichen und unerwarteten Gewalt eines wütenden Mobs“.

Die Verdächtigen, die vermutlich zur eritreischen Opposition gehören, griffen am Samstag Polizisten an. Sie wollten eine Veranstaltung stören, die von einem regierungsnahen eritreischen Verein namens Eritrea Seminar organisiert wurde. Stuttgart Polizeivizepräsident Carsten Höfler sagte am Wochenende, Ziel der Aggression seien die Teilnehmer der Veranstaltung. Allerdings sei die Polizei zum „Puffer“ zwischen der Veranstaltung und ihren Gegnern geworden.

Strobl sagte nun, die Polizei sei trotz deutlicher Unterzahl der Gegenseite vorgerückt. Sie habe „ein Blutbad verhindert“. Wenn die beiden rivalisierenden Kräfte aufeinandergetroffen wären, „hätte es kein gutes Ende genommen“. Ihm wurde gesagt, dass es wahrscheinlich sogar Tote gegeben habe. Beide Unruhen Es wurden auch Waffen verwendet, darunter ein Axtstiel mit Metallteilen daran.

Eine Ermittlergruppe soll nun die Ausschreitungen untersuchen und dabei auch Videoaufzeichnungen nutzen, von denen es „eine ganze Reihe“ gebe. Er sei sich sicher, dass der Rechtsstaat „eine klare und harte Antwort haben wird“. Strobl.

Der Minister betonte: „Gewalt ist kein Mittel der politischen Debatte.“ Wer ist in einem Rausch der Gewalt? Polizei Angriff, mache deutlich, „dass er nicht in dieser Gemeinschaft leben will“ und nicht dazugehören will. Die Ermittlungen sollten in enger Abstimmung mit den Einwanderungsbehörden durchgeführt werden.

Polizeiangaben von Wochenende Dem Bericht zufolge wohnen die meisten Tatverdächtigen im Raum Stuttgart. 63 davon kamen aus der Schweiz. Fast alle von ihnen haben die eritreische Staatsangehörigkeit.

Eritrea, seit 1993 von Präsident Isaias Afwerki mit harter Hand regiert, ist einer der isoliertesten Staaten der Welt. Das Land im Nordosten Afrikas gehört zu den schlechtesten der Welt, wenn es um Pressefreiheit, Menschenrechte und wirtschaftliche Entwicklung geht.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte am Montag vor Reportern in Berlin, dass Deutschland keine Beziehungen auf Botschafterebene mit Eritrea unterhalte. „Aber unsere Position ist klar: Wir wollen nicht, dass interne Konflikte nach Deutschland getragen werden – und dieser Position ist sich auch der eritreische Gesandte bewusst.“ Er wurde im Juli nach den Unruhen in Gießen zu einem Interview eingeladen.

Anfang Juli kam es auf einem Eritrea-Festival im hessischen Gießen zu massiven Ausschreitungen. Etwas mehr als einen Monat später kam es auf einem regierungsnahen eritreischen Festival in der Nähe der schwedischen Hauptstadt Stockholm zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, bei denen Dutzende verletzt wurden. Anfang September wurden in Tel Aviv, Israel, bei Protesten gegen eine regierungsnahe eritreische Veranstaltung Dutzende Menschen verletzt.

