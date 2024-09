Wer schießt sich aus der Krise?

Am 6. Spieltag der 2. Bundesliga Schalke 04 empfängt den SV Darmstadt 98. Los geht’s heute um 18.30 Uhr, hier gibt es die komplette Partie im Liveticker.

Es gibt wieder eine Krise Schalke – spätestens seit der 0:2-Niederlage in Karlsruhe gibt es auch Zweifel an Trainer Karel Geraerts (42). Doch Sportdirektor Marc Wilmots (55) gab seinem Coach zunächst eine Jobgarantie: „Ich will nur eines sagen – es gibt keine Diskussion über den Trainer. Auch wenn die Leute was anderes behaupten – wir werden mit ihm weitermachen. Ich habe keine Zweifel.“ Bleibt Geraerts, auch wenn das Spiel gegen die Hessen verloren geht?

Auch Darmstadt ist schlecht in die Saison gestartet und hat nach fünf Spielen mickrige zwei Punkte auf dem Konto. Aktuell liegt der Bundesliga-Absteiger auf Platz 16. Anders als Schalke haben die Lilien bereits den Trainer gewechselt. Neuer Mann an der Seitenlinie ist Florian Kohfeldt (41). Bei seinem Debüt gab es vergangene Woche ein 1:1 im Kellerduell gegen Eintracht Braunschweig.

Schalke 04 gegen Darmstadt im Live-Ticker

Schalkes Startelf: Heekeren – Aydin, M. Kaminski, Kalas, Murkin – Schallenberg, Antwi-Adjei, Younes, T. Mohr – Sylla, Karaman

Darmstadts Startelf: Schuhe – Lopez, Riedel, Vukotic, Guille Bueno – Klefisch, A. Müller, Marseiler, Corredor – Lidberg, Hornby

