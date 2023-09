300 Menschen gedenken des Todes von Jina Mahsa Amini

Vor einem Jahr, am 16. September, starb die kurdische Iranerin Jina Mahsa Amini, nachdem sie von iranischen Moralwächtern verhaftet worden war, weil sie angeblich das Kopftuch falsch getragen hatte. Ihr Tod löste Proteste gegen das Mullah-Regime im Iran und auf der ganzen Welt aus und führte zu zahlreichen Verhaftungen und Hinrichtungen in der Islamischen Republik. Die in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights zählt mittlerweile 551 Demonstranten, die im Iran im Rahmen der Proteste getötet wurden. Nach Angaben von Amnesty International steht Folter auch heute noch auf der Tagesordnung.