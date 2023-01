30. Januar 2023 – Shaw Local

Butch ist ein 18 Monate alter Terrier, der aufgeschlossen, aktiv und freundlich ist. Er liebt Spaziergänge und wäre ein toller Wanderpartner. Er spielt gerne mit Spielzeug und gibt Küsse. Er versteht sich gut mit anderen Hunden und braucht ein Zuhause mit großem Garten und älteren Kindern, weil er so stark ist. Um Butch kennenzulernen, senden Sie eine E-Mail an dogadoption@nawsus.org. Besuchen Sie nawsus.org. (Foto mit freundlicher Genehmigung der NAWS Humane Society of Illinois)