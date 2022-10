30 Jahre Sachverständigenrat – Bundesministerium für Gesundheit

Im Anschluss an die Reden diskutierten Prof. Süssmuth, Staatssekretär Lutz Stroppe und Prof. Wolfgang Franz, ehemaliger Vorsitzender des Rates der Wirtschaftsweisen, mit Mitgliedern des Rates über die Herausforderungen der wissenschaftlichen Politikberatung und die Zukunft des Gesundheitswesens von Experten. Am Nachmittag stellte der Sachverständigenrat zudem sein Sondergutachten vor, das Bundesministerin Gröhe Ende 2014 in Auftrag gegeben hatte. Dieses zeigt Ursachen und Steuerungsmöglichkeiten mit Blick auf die Entwicklung des Krankengeldes auf.