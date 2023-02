Op 1 maart 1993 startte het eerste öffentlich-rechtliche jeugdprogramma met het nummer “Wir spielen immer nur dasselbe” van de Rodgau Monotones in de Radiowereld. Seitdem sindviele junge Menschen mit Fritz is groß geworden. Seinen 30. Geburtstag feiert die jonge Welle gemeinsam mit seinen Hörerinnen en Hörern auf einer großen Party im Waschhaus Potsdam.

rbb-Intendantin dr. Katrin Vernau: „In der Radiogeschichte Fritz speelt eine ganz besondere Rolle. Aus dem ehemaligen Programm von DT 64 vom Rundfunk der DDR over RockRadio B en Radio4U is de jonge Welle 1993 als samenwerkingsprogramma van ORB en SFB hervorgegangen. Fritz heeft sowohl den Osten en ook West-Berlijn in seiner-DNA. Deze geschiedenis heeft de afzender gekrijgd, tot heute. Dabei waren en sind die Fritzen stets onkonventionell en zeigen Haltung. Mits deze zelfbewustheid zich ontwikkelt tot de jonge digitale markering die vrijkomt om het programma te volgen.”

Fritz-Wellenchef Tom Kölm: „Onsere Aufgabe ist, Menschen zwischen 14 en 29 mit unserem Programm en unseren Formaten zu erreichen, deshalb müssen wir unsere Inhalt da anbieten, wo diese Menschen mehrheitlich sind and da ist vor allem die digitale Konkurrenz deutlich größer worden. We hebben een superteam in de radio en voor onze digitale producten en alles, um für onze jonge Zielgruppe een aantrekkelijk programma om te bouwen – dus wie die Fritzen is in de letzten 30 Jahren immer getan haben.

Die Geburtstagsparty steigt am Freitag, dem 3. März ab 18.00 Uhr im Waschhaus in Potsdam. Von dort verzonden Fritz bis 22.00 Uhr eine Live-Sondersendung. Vanaf 21.00 Uhr legen die tollsten Fritz DJ’S aller tijden uit, met Frankie Menzel, T-Bird, Branko Jet, Moses, DJ Dissn, Ritter sowie das Lockereasy DJ Team, Josi Miller en de EDM-DJ’s OHDAMN uit Berlijn/Brandenburg . Die Party was übertragen bis tif in die Nacht. Wer vor Ort dabei sein möchte, ist herzlich eingeladen. Tickets zijn verkrijgbaar in de Vorverkauf en de Abendkasse. Vom 27. Februar bis 3. März zijn jeden Tag zwischen 6.00 and 20.00 Uhr stündlich Gästelistenplätze für die Fritz 3.0-Sause verlost.