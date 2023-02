30 Jahre EU-Binnenmarkt: Zwietracht und Gemeinsamkeiten (nd-aktuell.de)

Die Wirtschaftsminister Frankreichs und Deutschlands bei einem gemeinsamen Auftritt in Washington Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

In Feierlaune dürften die Ratsmitglieder nicht sein, obwohl 30 Jahre Europäischer Binnenmarkt ein Grund wären. Stattdessen müssen sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union bei ihrem am Donnerstag beginnenden Sondergipfel in Brüssel mit einem großen Brocken Wirtschaftspolitik auseinandersetzen: Sie müssen eine gemeinsame Antwort auf das viel kritisierte US-Hilfspaket für die Industrie finden Dort. Viele Subventionen sind daran geknüpft, dass profitierende Unternehmen US-Produkte verwenden oder in den USA selbst produzieren, weshalb Wettbewerbsnachteile in der EU zu befürchten sind. Mit dem bislang vagen EU-Plan zur Förderung grüner Technologien, dem „Green Deal Industrial Plan“, sollen bis 2030 mehr als 170 Milliarden Euro Subventionen in den Binnenmarkt diesseits des Atlantiks fließen. Der industriepolitische Streit auf dem Gipfel Dabei dürfte es weniger um den Grünen Masterplan als solchen als um dessen Finanzierung gehen. Müssen die EU und ihre Mitgliedsstaaten neue Schulden aufnehmen?

Genau hier prallen die Ansichten der beiden wichtigsten Industriemächte der EU, Deutschland und Frankreich, aufeinander. Ein Streit, der die Diskussionen seit dem Startschuss für den europäischen Binnenmarkt prägt. Auf dem Geburtstagsgipfel wird aber wohl die Öffnung der Binnengrenzen für Waren zum 1. Januar 1993 gelobt werden, die der EU einen einzigartigen Wohlstand gebracht hat. 440 Millionen Verbraucher profitierten heute von einer größeren und günstigeren Produktauswahl. Der Handel innerhalb der EU hat sich seitdem verfünffacht. Millionen von Menschen leben oder arbeiten in einem anderen Unionsstaat. 24 Millionen Unternehmen in der EU produzieren rund 15 Prozent aller weltweit hergestellten Waren.

Linke Ökonomen warnen jedoch vor einer übermäßigen Anwendung der vier Grundfreiheiten des Binnenmarktes: freier Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr. In diesem neoliberalen Wirtschaftsmodell werden Arbeits- und Sozialrechte vernachlässigt. Kritisiert wird auch die nur relative Konvergenz: Die meisten armen Länder der EU sind schneller gewachsen als die reichen. Doch die Einkommensschere vergrößerte sich – „und damit die Anreize zur Abwanderung und Produktionsverlagerung“, so die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung. Gleichzeitig ist durch den Aufstieg Chinas und anderer asiatischer Schwellenländer der Weltmarktanteil deutlich gesunken.

Die umstrittenen Positionen zwischen Deutschland und Frankreich sind ein Grund dafür, dass dem Binnenmarkt noch immer eine gemeinsame Finanzpolitik fehlt. Dies bleibt eine nationale Angelegenheit. Und anders als in Brüssel zwischenzeitlich erhofft, beharren sieben Mitgliedsländer immer noch auf ihrer Landeswährung. Immerhin wurden die Maastricht-Kriterien während der Corona-Pandemie vorübergehend gelockert; sie wurden ursprünglich vor allem auf Druck Deutschlands eingeführt. Diese legen Obergrenzen für Neu- und Gesamtverschuldung fest, sehr zum Ärger von Ländern wie Frankreich, die auch mit Fiskalpolitik die Wirtschaft stärken. Kein Wunder, dass die Euro-Staaten – darunter übrigens auch Deutschland – schon vor Corona drei Dutzend Mal vor der Corona-Pandemie gegen die Defizitregeln verstoßen haben. unbestraft.

Der EU-Gipfel wird daher auch langfristig mehr Flexibilität anstreben, denn Regeln, an die sich kaum jemand aus gutem Grund gehalten hat, machen wenig Sinn. Dadurch sollen wieder mehr Wirtschaftssubventionen möglich werden, die im Binnenmarkt lange Zeit verpönt waren. Zahlreiche EU-Staaten warnen derweil, dass außer Deutschland und Frankreich kaum ein anderes Land über die nötigen Mittel verfüge, um großangelegte Fördermittel bereitzustellen. Die Reaktion auf die US-Subventionen droht den Binnenmarkt und den Euro zu überfordern.

Deshalb seien gemeinsame Schulden notwendig, argumentiert der französische Binnenmarktkommissar Thierry Breton, unterstützt vom belgischen Ratspräsidenten Charles Michel und dem italienischen EU-Kommissar für Wirtschaft und Währung, Paolo Gentiloni. Widerstand gegen den geplanten EU-Schuldenfonds kommt erneut aus Deutschland vom FDP-Finanzminister, der traditionell von den Niederlanden unterstützt wird. Schließlich ist Bundeskanzler Olaf Scholz nicht ganz gegen gemeinsame Schulden, die es den wirtschaftlich schwächeren Ländern ermöglichen würden, ähnlich günstig wie Deutschland an Geld zu kommen.

Die Regierungschefs werden bei ihrer zweitägigen Ratssitzung in Brüssel nach einem Kompromiss suchen, der auch eine starke Antwort auf die US-Pläne sein soll. Wenn es um gemeinsame wirtschaftliche Interessen geht, ziehen Deutschland und Frankreich an einem Strang. Vor dem EU-Gipfel in Washington haben die Wirtschaftsminister Robert Habeck und Bruno Le Maire gezeigt, was noch möglich ist, und sich dort für eine europafreundliche Rechtsanwendung eingesetzt. Sie haben sich nach eigenen Angaben für mehr Transparenz über das Ausmaß der staatlichen Unterstützung in den USA eingesetzt.

Einigkeit herrscht auch darüber, dass die undankbaren Aufgaben nach Brüssel delegiert werden sollen: Die EU-Kommission soll mit Washington konkrete Zugeständnisse aushandeln und nach dem Sondergipfel bis zum ordentlichen Treffen des Europäischen Rates am Ende eine grundlegende Finanzanalyse durchführen und konkrete Vorschläge vorlegen Marsch.