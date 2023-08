Mit Lebens- und Krankenversicherungen versucht Wladimir Putin, neue Freiwillige für den Angriffskrieg in der Ukraine zu rekrutieren. Beispielsweise zahlt der Kreml für eine schwere Verletzung einen niedrigen vierstelligen Betrag. Im Falle einer Behinderung gibt es noch mehr.

Moskau versucht, günstige Bedingungen zu schaffen, um zusätzliche Freiwillige für den Dienst in den russischen Streitkräften zu gewinnen. Wie das Institute for the Study of War in seinem aktuellen Bericht schreibt, unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin ein entsprechendes Dekret. Es stellt eine obligatorische staatliche Lebens- und Krankenversicherung für Freiwillige und Mobilisierte bereit, die an der groß angelegten Invasion Russlands in der Ukraine teilnehmen. Der Erlass sieht auch eine Versicherung für Freiwillige vor, die seit dem 24. Februar 2022 an Kampfeinsätzen teilgenommen haben.

Wie die russische Wirtschaftszeitung Kommersant unter Berufung auf den Erlass berichtet, werden im Falle des Todes eines Freiwilligen 3.131.729,56 Rubel ausgezahlt, was etwa 30.115 Euro entspricht. Bei Invalidität gibt es je nach Grad der Invalidität gestaffelte Zahlungen zwischen 782.932 Rubel, also 7.529 Euro, und 2.348.797 Rubel, also 22.587 Euro. Eine schwere Verletzung wird mit 313.172 Rubel, also 3.012 Euro, entschädigt, für eine leichte Verletzung sind es 78.293 Rubel, also 753 Euro. Laut Erlass sollen die Zahlungen innerhalb eines Jahres erfolgen.

Das neue Gesetz gilt rückwirkend für alle, die sich nach dem 24. Februar 2022, dem Tag, an dem die umfassende russische Invasion in der Ukraine begann, freiwillig zum Militär gemeldet haben. Nach Angaben des ISW hofft der Kreml, eine weitere Runde erzwungener Mobilisierungen zu vermeiden. Während Russlands Rekrutierung im Herbst 2022 den Streitkräften Zehntausende Freiwillige einbrachte – einige Experten sagen, dass es bis zu 150.000 sind – war sie äußerst unpopulär. Hunderttausende russische Männer flohen aus dem Land, um einer Rekrutierung zu entgehen.

Bevölkerung misstraut militärischer Führung

Nach Angaben des stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrats Dmitri Medwedew hat das russische Verteidigungsministerium zwischen Januar und Juli 2023 über 231.000 Freiwillige rekrutiert. Medwedew, der bis 2012 Russlands Präsident war und ein Hardliner im Krieg war, sagte, es sei Russlands Aufgabe, „das zu tun.“ Vertragsservice so prestigeträchtig wie möglich gestalten.“

Angesichts der Befürchtungen der Bevölkerung vor einer erneuten Mobilisierung hatte die russische Führung zuletzt mehrfach erklärt, dass ein solcher Schritt nicht notwendig sei, da es angeblich viele Freiwillige gebe. Dennoch trauen viele Bürger den Zusicherungen des Kremls nicht.

Die Zahl der von Medwedew unter Berufung auf militärische Angaben rekrutierten 231.000 Freiwilligen sei etwa doppelt so hoch wie im Mai. Damals war von 117.000 Freiwilligen und Zeitsoldaten die Rede. Der russische Dienst der BBC berichtet unterdessen, dass die von Medwedew angegebene Zahl an Freiwilligen, wenn sie zutrifft, wahrscheinlich nicht nur zivile Rekruten umfasst. Hintergrund ist, dass das russische Militär Personal der Wagner-Gruppe rekrutiert, das einer Versetzung in das Verteidigungsministerium zugestimmt hat.