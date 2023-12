3 schepen aangevallen in de Rode Zee; Houthi’s eisen de verantwoordelijkheid op, daarbij verwijzend naar de oorlog tussen Israël en Hamas

Drie commerciële schepen werden zondag aangevallen in de internationale wateren van de Rode Zee, zeiden Amerikaanse militaire functionarissen – toen Houthi-militanten de verantwoordelijkheid opeisten voor de laatste inval in het Midden-Oosten, waar de spanningen hoog zijn sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas.

“Deze aanvallen vormen een directe bedreiging voor de internationale handel en maritieme veiligheid”, aldus het Amerikaanse Centrale Commando in een verklaring. “Ze hebben de levens in gevaar gebracht van internationale bemanningen die meerdere landen over de hele wereld vertegenwoordigen.”

Een belangrijke scheepvaartroute loopt door de zee, tussen Afrika en het Arabische schiereiland.

Sinds de terreuraanslag van Hamas op Israël van 7 oktober de aanleiding vormde voor de oorlog, zijn er vanuit de Houthi-gecontroleerde gebieden in Jemen een aantal raketaanvallen geweest op schepen in de Rode Zee, aldus het Pentagon.

Ambtenaren legden zondag de schuld bij Iran.

“We hebben alle reden om aan te nemen dat deze aanvallen, hoewel gelanceerd door de Houthi’s in Jemen, volledig mogelijk zijn gemaakt door Iran. De Verenigde Staten zullen alle passende reacties overwegen in volledige coördinatie met hun internationale bondgenoten en partners”, aldus CENTCOM.

Volgens het Pentagon zijn Amerikaanse troepen herhaaldelijk aangevallen door door Iran gesteunde bondgenoten in Irak en Syrië sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas, en hebben Amerikaanse troepen als gevolg daarvan meerdere vergeldingsaanvallen uitgevoerd.

De drie commerciële schepen, of koopvaardijschepen, werden in de verklaring van zondag geïdentificeerd als de Unity Explorer, die eigendom is van Groot-Brittannië maar onder de vlag van de Bahama’s vaart (of geregistreerd is); de nummer 9, die onder de vlag van Panama vaart en eigendom is van en geëxploiteerd wordt in Bermuda en het Verenigd Koninkrijk; en de Sophie II, die ook in Panama is geregistreerd.

Ryan U. Kledzik/AP, BESTAND

Volgens CENTCOM werden de raketaanvallen zondag in ruim zeven uur uitgevoerd: eerst op de Unity Explorer, hoewel die raket vlakbij ontplofte; en een tweede keer op de Unity Explorer, die door die aanval „kleine schade“ opliep. Vervolgens werd de nummer 9 getroffen door een raket en ongeveer een uur later werd ook de Sophie II getroffen.

Volgens CENTCOM zijn er geen slachtoffers gemeld.

De USS Carney, een torpedobootjager van de marine die in het gebied patrouilleert, heeft zondag drie drones onderschept en neergeschoten terwijl hij de schepen assisteerde, aldus CENTCOM. Minstens één daarvan kwam uit de Houthi-gebieden in Jemen.

Het oorlogsschip liep geen schade op. Het is niet duidelijk of de Carney – die de afgelopen weken meerdere van dergelijke munitie heeft neergeschoten – het beoogde doelwit van de drones was.

In een verklaring zeiden de Houthi’s dat ze zich op twee van de commerciële schepen hadden gericht omdat ze banden hadden met Israëli’s en „waarschuwingsberichten“ van de Houthi-troepen hadden afgewezen.

De Houthi’s zullen „blijven voorkomen dat Israëlische schepen de Rode en Arabische Zee bevaren totdat de Israëlische agressie tegen onze standvastige broeders in de Gazastrook stopt“, aldus hun verklaring, verwijzend naar het conflict met Hamas na de terreuraanval.

Een Amerikaanse functionaris vertelde ABC News dat sommige van de betrokken commerciële schepen verbindingen zouden hebben met Israël.

Nasser Atta van ABC News heeft bijgedragen aan dit rapport.