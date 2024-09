3. Liga: Nächstes Traumtor: 1860 München sieert sieert in Serie

De TSV 1860 München komt steeds meer in de 3. League in Schwung. De resultaten zijn 2:1 (0:1) tussen Borussia Dortmund II en de drie ploegen van de acht dagen. Na de Rückstand tijdens Ayman Azhil (34. Minuut) met de single Maximilian Wolfram (56.) en Tunay Deniz (61.) met een wedstrijd na de pauze van het feest voor de Bayerischen Fußball-Traditionsverein.

De hoogte van de «Löwen»-Nachmittags oorlog van Siegreffer von Deniz, de Bal van nahe der Mittellinie in huis Bogen über Doelman Marcel Lotka in Tor schoss. Allereerst hebben we de afgelopen weken onze resultaten behaald dankzij de resultaten van 60 meter en 1:0 succes in Arminia Bielefeld. Unter der Woche volgens een 1:0 boven Hannover 96 II.

Deniz en een Kunstschuss

“Ik ben blij dat de Torwart-stand nog steeds erg mooi is, maar ik zal hem graag zien”, aldus Deniz bij MagentaSport. “Als er geen echte veranderingen zijn, is het niet zo erg – dus het is natuurlijk en traumatisch.”

In de Tabel kletterde de TSV tijdens de vierde Saisonsieg in de bovenste helft.

