Status: 27.09.2024 22:28 Uhr

De Spielvereinigung Unterhaching trotzte Aufstiegskandidat SV Sandhausen een punkt ab – dank aan de sterkere Teamleistung en een geweldige Torwart Konstantin Heide. Trainer Unterberger sah na Schlusspfiff „Rot“ na een geheel nieuwe actie.

0:0 tussen de SpVgg Unterhaching en de SV Sandhausen op de 8e. Spel van de 3. Liga. Het beste van de gasten is dat ze slechts een klein deel van het spel spelen, als ze een van de betrokken Hachinger Abwehrreihe zijn. En als we niet weten wat we kunnen verwachten, zal Keeper Konstantin Heide zijn handen veilig houden.

Manchmal is nu één spelminuut, waar je gedurende de 90 minuten samen van kunt genieten. Beim Duell Unterhaching gegen Sandhausen waren die 44. Die gasten hatten na goede Hachinger Begin steeds meer de Spielkontrolle übernommen. Nu er een seizoenspauze is, is dat werkelijkheid geworden.

Zelfs als het oorlog was, ben je aanwezig in de Torwart Konstantin Heide von seiner Sahneseite. ’s Avonds 44. Minuten kun je eerst genieten van een bal met balafstand met een reflex van het merk „Weltklasse“, terwijl je weg bent van de gasten tijdens Sandhausen at the Ball – en je bent erbij tijdens de dag.

Kügel eerst per Kopf, daarna op de Pfosten

Heide en de Hachinger haten in die bemerkswerten Spielminute ein deutliches Signal ausgesendet: Wir verlieren heute nicht. Algemeen: Unterhaching setzte immer wieder Nadelstiche. Na 54 minuten etwa mocht Kügel met een kopbal van afstand uit elkaar gaan.

Omdat de rest van je leven veilig is tijdens de pauze, zorgt dit ervoor dat je speeltijd tijdens je tijd wordt vervuld. Kügel is 1:0 van de Fuß, de verhindering van de Pfosten van de Hausherren-Führung.

Eerst in de slotfase van Sandhausen was het in de partij dat er niets aan de hand was, noch dat de ernst ervan werd aangetast. Aan het einde is er een beloning voor de Hachinger.

Kuriose Rote Karte voor Haching-Coach Unterberger

Voor de jetzt schon kurioseste Szene des Spieltags orte Unterhachings Trainer Marc Unterberger in Kombination mit dem vierten Unparteiischen. Unterberger kam nach Schlusspfiff zum Handshake zum Vierten Offizieellen.

Er is nog steeds veel wrijving tussen de twee en de Schiri-zuiging – de vierde Schiri werd gemakkelijk in één stuk gedrukt, hij is gemakkelijk te hanteren, maar toch is alles vriendelijk. Maar de vierde ambtenaar meldde dat de Szene en Schiedsrichter Robert Kampka, hun Überraschung von Unterberger de Rote Karte zückte omarmden.

Unterberger selbstkritisch – Aktion keine böse Absicht

Der kommentierte die Szene dann durchau differentenziert: „Da muss man sich an die eigene Nase fassen (…) Ik heb een geweldig leven, en daar ben ik schuldig aan“, het was zwaar, maar er is een spel in Rostock de Duitse Schiedsrichterkritik geubt hatte.

Alle dingen die we daar deden waren dagen dat de Schiedsrichter gestoßen oder gedrückt hätte, er wolllte emptlich über a gelbe Karte sprechen, who während des Spiels hatte: „Er wollte sich dann von meiner Hand losreißen, und jetzt sagt er, ich hätte ihn Het is heel moeilijk te geloven – man, dat is tenslotte wat er gebeurt.

Im Video: Voor deze grote kassierte onder de Rote Karte

Tafels en Abstiegskampf, actief gamen, ervaring en live ticker, Torjägerlisten, Laufleistung- evenals Zweikampfstatistiken en noch veld meer: Voetbal in Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Blickpunkt Sport 28.09.2024 – 17:15 uur