3 Jungen ertrinken in einem eisigen See, als Großbritannien von einem extremen Kälteeinbruch getroffen wurde

Drei Jungen, die durch Eis gestürzt sind, das einen See in Mittelengland bedeckt, sind gestorben, und ein vierter bleibt im Krankenhaus, da Wettervorhersagen für große Teile des Vereinigten Königreichs Unwetterwarnungen herausgegeben haben.

Polizisten in voller Uniform sprangen ins Wasser und durchbrachen mit bloßen Händen das Eis, um die Jungen im Alter von acht, zehn und elf Jahren am Sonntagnachmittag aus dem eisigen Wasser zu ziehen und sie in ein Krankenhaus in den West Midlands zu bringen, etwa 160 Kilometer nördlich von London. Aber sie konnten nach einem Herzstillstand nicht wiederbelebt werden.

Das vierte Kind, sechs Jahre alt, befindet sich weiterhin in einem kritischen Zustand. Rettungskräfte suchten die ganze Nacht und bis Montag nach zwei weiteren Kindern, die Berichten zufolge bei der Gruppe waren, obwohl ungewiss ist, ob es weitere Opfer der Tragödie gab.

„Es ist wichtig zu betonen … dass wir keinen Kontakt von irgendjemandem hatten, der darauf hindeutet, dass noch jemand vermisst wird, aber bis wir uns zu 100 Prozent sicher sind, werden wir im Laufe des heutigen Tages weitersuchen“, Superintendent der West Midlands Police Richard sagte Harris.

Rettungskräfte führen eine Suche an einem See im Babbs Mill Park in Solihull, England, durch. Drei Jungen starben, nachdem sie durch den eisigen See gefallen waren, sagten Beamte. (Christopher Furong/Getty Images)

Harris lehnte es ab zu sagen, ob die Kinder Mitglieder einer einzigen Familie waren.

Die Nachricht kam, als das Met Office, Großbritanniens nationaler Wetterdienst, Unwetterwarnungen für große Teile des Landes herausgab. Straßen im Osten und Südosten Englands waren am stärksten betroffen. Einige Reisende saßen aufgrund der Sperrung der verkehrsreichsten Autobahn Großbritanniens, der M25, die den Großraum London umkreist, stundenlang fest.

Die Flughäfen Gatwick und Stansted warnten am Montag vor Flugverspätungen, und der Flughafen London City sagte, es gebe „einige Störungen“, weil Flugzeuge nach Flugannullierungen am Sonntagabend nicht in Position waren.

Eine Frau zieht am Montag einen Einkaufswagen in einem schneebedeckten Wohngebiet in Leytonstone, einem Vorort von London. Schnee und Eis sind über Teile des Vereinigten Königreichs hinweggefegt, und die kalten, winterlichen Bedingungen werden noch Tage anhalten. (Alberto Pezzali/The Associated Press)

Das Land verzeichnete seine bisher kälteste Nacht des Jahres in Nordschottland mit -15,7 ° C.

„Gefrorene Seen, Teiche, Kanäle und Stauseen können malerisch aussehen, aber sie können tödlich sein, und es gibt keine größeren Warnungen davor als die tragischen Ereignisse von gestern“, sagte der Kommandant der West Midlands Fire Service, Richard Stanton.

„Der gestrige Vorfall ist eine deutliche Erinnerung an alle Gefahren des offenen Wassers, insbesondere während der Wintermonate.“