3. Dezember 2022 Berichterstattung über die Stichwahl in Georgia

Viele Demokraten fragen sich vielleicht, wie knapp die Stichwahl im Senat von Georgia ist. Die Kampagne des Republikaners Herschel Walker hat durch eine Reihe von Skandalen gelitten, dennoch liegt er in unserer neuesten CNN/SSRS-Umfrage nur knapp hinter dem demokratischen Senator Raphael Warnock.

Es könnte einige dazu bringen, den gemeinsamen Refrain anzubieten: „Nothing matters“.

Aber die Umfrage ist meiner Meinung nach ein Hinweis auf diese Kandidatenqualität still entscheidend, wenn es um Wählerpräferenzen geht. Walker würde wahrscheinlich die Nase vorn haben, wenn die Wähler nicht seine Schwächen als Kandidat sehen würden.

Zum einen liegt Walker deutlich unter der fundamentalen Basislinie. Die Missbilligungsrate von Präsident Joe Biden liegt in Georgia bei 57 %, aber Walker hat laut der CNN-Umfrage nur 48 % der Stimmen gegenüber 52 % für Warnock.

Warum das wichtig ist: Warnock hat einen Vorsprung von 99 Punkten unter den 42 % der Wähler, die Biden befürworten, aber Walker hat nur einen Vorsprung von 67 Punkten unter denen, die Biden ablehnen.

Der Grund, warum Walker unter denen, die Biden missbilligen, nicht besser abschneidet, ist einfach: Wähler, die Warnock unterstützen und gleichzeitig Biden missbilligen, mögen Walker einfach nicht. Seine positive Bewertung in dieser Gruppe beträgt lediglich 5 %.

Das sieht sehr nach einer Umfrage vor der Stichwahl der New York Times/Siena College aus. Obwohl die Wähler in dieser Umfrage (wie dieser) Warnock leicht bevorzugten, bevorzugten sie auch leicht einen von den Republikanern kontrollierten Senat.

Tatsächlich bevorzugten Wähler in der CNN-Umfrage, die sagten, die Positionen der Kandidaten zu den Themen seien wichtiger als ihr Charakter und ihre Integrität, Walker mit einem Vorsprung von 29 Punkten.

Sie waren jedoch überwältigt von Warnocks 49-Punkte-Vorsprung unter denen, die sagten, dass Charakter und Integrität wichtiger seien.

Wenn Warnock am Ende gewinnt, ist dies ein Zeichen dafür, dass die Qualität der Kandidaten immer noch zählt. Das ist eine Lektion, die die Republikaner dieses Jahr in einer Reihe von Bundesstaaten gelernt haben, in denen demokratische Kandidaten trotz Bidens Unbeliebtheit gewonnen haben.