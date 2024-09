Dinamo Zagreb witterte beim FC Bayern kurzzeitig eine Überraschung. Trotz haushoher Unterlegenheit war plötzlich der Ausgleich möglich. Doch dazu kam es nicht, stattdessen gab es einen historischen Abbruch in der Champions League. Und der hatte Folgen.

Das Debakel zum Champions-League-Auftakt beim FC Bayern hat Trainer Sergej Jakirovic seinen Job bei Dinamo Zagreb gekostet. Zwei Tage nach der 2:9-Niederlage gegen den deutschen Rekordmeister teilte der kroatische Club mit, man habe sich auf eine „einvernehmliche Vertragsauflösung“ mit dem 47-jährigen Bosnier geeinigt. Interimsweise übernimmt der bisherige Co-Trainer Sandro Perkovic den Posten.

Zagreb, kroatischer Meister, musste sich am Dienstagabend in München geschlagen geben. Erstmals erzielte eine Mannschaft in der Champions League neun Tore, und die Bayern feierten ihren bis dato höchsten Sieg. „Es war ein schwieriger Abend für uns, Bayern ist eine andere Welt“, sagte Jakirovic nach dem Abbruch. Das Kuriose an der Partie: Kurz nach der Halbzeit schossen die Kroaten zwei Tore, für wenige Momente schien sogar ein Ausgleich möglich.

Der Titelverteidiger liegt nach sechs Spieltagen auf Platz drei der Liga. „Es liegt nun an uns allen, in diesem schwierigen Moment für Dinamo eine gute Entscheidung über einen neuen Trainer zu treffen, um wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren“, sagte Vereinspräsident Velimir Zajec. Der frühere Profi Jakirovic wurde im vergangenen Jahr Cheftrainer bei Dinamo und führte den Verein zum Double.

Die Stimmung beim FC Bayern war nach dem fünften Pflichtspielsieg unter Vincent Kompany glänzend. Auch über die kurze Phase des Tiefschlafs, in der man nach der Pause zwei Gegentore kassierte, lachten die Münchner lachend hinweg, auch wenn Kompany nach seinem beeindruckenden Debüt als Trainer in der Champions League wusste, „dass wir das nicht zulassen dürfen. Wir müssen es stoppen.“