Technologiewerte gehören zu den sensibelsten Sektoren an der Börse und für Fondsstrategien. (Foto: Reuters) Händler an der New Yorker Börse

Frankfurt Künstliche Intelligenz (KI) ist derzeit die Renditequelle für Anleger. „Dieses Anlagethema wirft die höchsten Gewinne ab“, sagt André Haertel vom Fondsgutachter Scope Fund Analysis. Der Experte für das Handelsblatt errechnete, dass Produkte mit Fokus auf Technologiewerte im ersten Halbjahr durchschnittlich 28,7 Prozent an Wert zulegten. Keine andere Strategie war für Anleger so erfolgreich.

„Nach dem schlechten Börsenjahr 2022 erleben riskante Investments ein Comeback“, sagt Härtel. Dadurch schneiden nahezu alle aktienfokussierten Anlagestrategien im Scope-Ranking gut ab. So liegen Fonds mit ausschließlich deutschen Aktien dank einer Rendite von 11,9 Prozent relativ weit vorne auf dem sechsten Platz. Anleihenprodukte verzeichneten hingegen aufgrund des Zinsanstiegs nur geringe Wertzuwächse. So erzielten die international investierenden Rentenfonds ein durchschnittliches Plus von 0,2 Prozent.

Mit Blick auf das Top-Thema KI stellt sich die wichtige Frage: Auf welche dieser Aktien setzen erfolgreiche Fondsmanager? Im Interview mit dem Handelsblatt gaben die Experten überraschende Antworten.

