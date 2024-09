Erfurt. Bei einem Streit zwischen mehreren Personen in einem Einkaufszentrum in Erfurt wurde ein 27-Jähriger mit einem Messer verletzt. Die Kontrahenten hätten bei der Auseinandersetzung auch Pfefferspray eingesetzt, berichtete das Lagezentrum. Mehrere Personen hätten in der Folge Atemwegsreizungen und rote Augen erlitten. Alle Verletzten seien umgehend ärztlich versorgt worden.

Die durch mehrere Notrufe alarmierte Polizei räumte daraufhin den Thüringenpark und sperrte das Einkaufszentrum. Die Bild-Zeitung hatte zuerst darüber berichtet. Ein 26-jähriger mutmaßlicher Täter sei festgenommen worden, hieß es. Nach Angaben der Polizei wird derzeit nach einem weiteren 23-jährigen Täter gefahndet.

Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Beamte waren in großer Zahl vor Ort. Sie erklärten, sie ermittle wegen schwerer Körperverletzung.

Nach Angaben der Thüringer Polizei handele es sich hierbei nicht um ein Anschlagsszenario und es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden.

