27 كأسًا ذهبيًا مسيرة الأهلي

هاي كورة – حقق الفريق الأول بنادي الأهلي، 27 كأسًا ذهبية، كأحد أعرق فرق كرة القدم السعودية وأكثرها حصدًا للألقاب الجماعية.

ووفق بيانات النادي الأهلي، تُوِّج الفريق الأول بـ 51 بطولة، لكن الكبرى بينها 27، على رأسها كأس خادم الحرمين الشريفين، التي رفعها الفريق 13 مرة تمنحه لقبي “البطل التاريخي” للمسابقة و”قلعة الكؤوس”.

وفاز الفريق بالدوري السعودي 3 مرات، وبكأس ولي العهد 6، وبالسوبر السعودي مرة واحدة، وعلى الصعيد الخارجي، فاز بكأس الأندية الخليجية مرات، وبكأس الأندية العربية مرة، وتوج بالثلاثية عام 2016، دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر، ومنذ ذلك الحين يغيب عن منصات الأبطال.