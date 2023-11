260 km/u in Sportwagen: Tödlicher Unfall op A52 – Rheinland – Nachrichten – WDR – Rheinland – Nachrichten

Laut Polizeigangen fuhren sterven twee jonge mannen uit Düsseldorf met een Sportwagen met über 260 km/u over de Autobahn.

Automatische flog over de Leitplanke

U kunt de controle over uw Bentley uitoefenen door de politie te controleren. De auto is afgedekt met een betonnen barrière, waardoor de twee planken en de groene strepen en de eerste blik op de overige kabels komen te liggen. De 33-jarige bestuurder werd in hun auto geboren. Er is sprake van een ramp. De Fahrer werd naar een ziekenhuis gebracht. Er is nog steeds sprake van een schok.

A 52 wieder vrijgeben

De snelweg was lange tijd afgesloten. Mijn vader was destijds hoofd van de politie. Om 10.30 uur werd de Autobahn vrijgegeven na de bouw- en onderhoudswerkzaamheden.