EEine Drei-Zimmer-Altbauwohnung in Berlin-Wilmersdorf: Sie ist für 25,70 Euro pro Quadratmeter inklusive Miete zu haben – allerdings nur, wenn man keine eigenen Möbel mitbringen möchte; Die Wohnung ist komplett möbliert. Zwei Zimmer in einem ehemaligen Bürogebäude in Frankfurt-Niederrad mit Einbauküche: 18 Euro pro Quadratmeter kalt. Vier Zimmer in einem Stuttgarter Vorort, für nur 11 Euro kalt, aber der Nachmieter muss alle Böden selbst austauschen, auch den im Badezimmer: Wer auf einem der einschlägigen Immobilienportale in einem der Metropolregionen müssen auf vieles vorbereitet sein. Bezahlbarer Wohnraum ist entgegen allen gegenteiligen Versprechungen der Politik immer noch nicht vorhanden.

Vieles deutet darauf hin, dass sich die Situation verschlimmern wird. Im Jahr 2022 wurden lediglich 295.300 Wohnungen fertiggestellt. Die vom Bund erhoffte Zahl von 400.000 liegt noch in weiter Ferne. Gleichzeitig wuchs die Bevölkerung im vergangenen Jahr um mehr als eine Million, vor allem aufgrund der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Und was noch gebaut wird, wird zu Preisen gebaut, die sich selbst Mittelschichtshaushalte kaum leisten können.

„Es ist einfach schrecklich“

Die Folgen der gestiegenen Bau- und Zinskosten hat der Gesamtverband der Deutschen Wohnungswirtschaft (GdW) am Montag vorgerechnet: Konnte eine Neubauwohnung in einem angespannten Wohnungsmarkt vor zwei Jahren noch für knapp 11 Euro angeboten werden, ist dies nun der Fall mehr als 18 Euro. Allein in den letzten zwölf Monaten sind die Neubaukosten um 15 Prozent gestiegen. „Das hat es in der Geschichte noch nie gegeben“, sagte Präsident Axel Gedaschko. „Das ist einfach schrecklich.“

Die vielen möblierten Angebote sorgen bei Wohnungssuchenden für Aufregung. Solche Wohnungen werden meist zu deutlich höheren Preisen angeboten als unmöblierte. Es handelt sich also nicht mehr nur um einen Nischenmarkt, sondern um einen bedeutenden Teil des Angebots. Laut einer Studie des Beratungsunternehmens Oxford Economics, die im Auftrag des Bundesjustizministeriums erstellt wurde, ist der Anteil möblierter Wohnungen in den Inseraten demnach in den vergangenen neun Jahren um 45 Prozent gewachsen. Das FDP-geführte Ministerium wollte herausfinden, ob dieser Bereich einer weiteren Regulierung bedarf.







Der Studie zufolge betraf jedes vierte Inserat (27 Prozent) im vergangenen Jahr eine möblierte Wohnung. Das liegt allerdings nicht daran, dass sich das Verhältnis auch im realen Markt verschiebt, heißt es in der 132-seitigen Studie, die der FAZ vorliegt. Vielmehr verschwinden immer mehr unmöblierte Wohnungen aus den Anzeigen. Der Grund für diese Entwicklung dürfte darin liegen, dass diese Mietwohnungen immer häufiger ohne Ausschreibung an Freunde, Bekannte oder Mieter auf einer Warteliste weitergegeben werden. Dadurch ist der Anteil möblierter Mietwohnungen an der Zahl der ausgeschriebenen Mietwohnungen deutlich gestiegen.

Woher kommt der „Mietwahn“ bei möblierten Wohnungen?

Das Immobilienportal Immoscout 24 schlug hingegen im März unter dem Titel „Mietwahnsinn für möblierte Wohnungen“ Alarm. In den fünf größten Metropolen ist durchschnittlich mehr als jedes dritte Angebot möbliert. Zudem stiegen die Mieten in diesem Bereich deutlich stärker als bei unmöblierten Wohnungen. In Berlin gibt es sogar mehr möblierte als unmöblierte Angebote. Dafür machte das Portal zumindest teilweise die Mietpreisbremse verantwortlich, die den Anstieg in Gebieten mit angespannter Wohnungssituation deutlich dämpfen soll.

Allerdings kann die Rechtslage selbst nur bedingt etwas damit zu tun haben, denn die Mietpreisbremse gilt auch für möblierte Wohnungen. Eine Ausnahme gilt nur, wenn eine Wohnung vorübergehend vermietet wird. Allerdings kommt es diesbezüglich immer wieder zu Missverständnissen, was unter anderem an der unklaren Rechtslage liegt, wann die Nutzung nur vorübergehend ist. Zudem sei es schwierig, die ortsübliche Miete im möblierten Bereich zu ermitteln, heißt es in der Studie von Oxford Economics. Möglicherweise gebe es in diesen Bereichen Ansatzpunkte für eine Neujustierung der Regeln, hieß es aus Kreisen im Bundesjustizministerium.







Die Nachfrage nach möblierten Wohnungen steigt

Darüber hinaus wird jedoch kein Handlungsbedarf gesehen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Mietpreisbremse zu einer systematischen Umwandlung leerstehender Wohnungen in möblierte Mietwohnungen geführt hat. Damit widerlegt die Studie eine im politischen und öffentlichen Raum weit verbreitete Annahme. Auch die Nachfrage nach möblierten Wohnungen nimmt deutlich zu. Ein Drittel der Interessenten sucht gezielt nach möblierten Angeboten. Insgesamt lebten im Jahr 2022 rund 14 Prozent der Mieter in Deutschland in solchen Wohnungen. Statt neuer Regelungen schließt die Studie mit der Empfehlung, das Wohnungsangebot durch Wohnungsneubauten zu erhöhen. Das Ministerium findet eine plausible Empfehlung.

Die Appelle an Bundesjustizminister Marco Buschmann sollten nicht verstummen. Er müsse seine „Blockade“ aufgeben und den Mieterschutz etwa vor Mieterpressung verbessern, hieß es erst vergangene Woche vom Deutschen Mieterbund. Die Umgehung der Mietpreisbremse ist ein großes Problem. 3,1 Millionen Mieterhaushalte müssen inzwischen mehr als 40 Prozent ihres Einkommens für Wohnen ausgeben. Weitere 4,3 Millionen zahlten zwischen 30 und 40 Prozent. Zusammen entspricht dies einem Drittel der Mieterhaushalte.

GdW-Präsident Axel Gedaschko sagte, eine „Politik des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung“ werde die Probleme auf dem Wohnungsmarkt nicht lösen. Er plädierte dafür, die staatlichen Mittel zu erhöhen und die Baustandards zu senken, um den Bau neuer Häuser wieder attraktiver zu machen. „Hier hat etwas ein völlig eigenständiges Leben angenommen“, sagte er. Ein Vorbild ist Österreich. „Das Land hat viele DIN-Normen durchgeknallt.“