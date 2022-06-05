25% من حالات الطلاق تقع خلال أول 5 سنوات من الزواج.. “فيديو”

اعتبر ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة المصري لبحوث الرأي العام؛ أن تشكيل اللجنة الخاصة بالأحوال الشخصية خطوة في الاتجاه السليم، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية أكد على ضرورة توفير البيانات لهذه اللجنة لتعديل قانون الأحوال الشخصية حتى تستطيع القيام بإجراء التعديلات للقانون الجديد طبقا للواقع الفعلي.

وقال ماجد عثمان، خلال مداخلة بالفيديو لبرنامج “مساء dmc”، المذاع عبر فضائية “dmc”، مساء اليوم السبت، أن الحصول على البيانات الفعلية تمكننا من التعامل في هذه القضايا بشكل سليم، موضحًا كذلك أن أكثر من 12% من حالات الطلاق كان يمكن تجنب هذا الزواج في العام الأول.

كما أشار رئيس مركز بصيرة، إلى أن البيانات تكشف عن أن نحو 25% من حالات الطلاق لم يتجاوز عمر زواجهم من سنة لخمس سنوات، وأن هناك دراسة يضعها المركز تحت تصرف اللجنة في هذا الصدد.

وأضاف، أن من أسباب الطلاق المبكر فترات الخطوبة القصيرة أو عدم النضج الكافي للزوجين، محذرًا من أنه دائما هناك ضحيه للطلاق، وهم الأطفال، أما في حالة عدم الإنجاب فتكون الأمور أقل صعوبة.

وبحسب عثمان، تشير الإحصاءات إلى أنه في كل عام يتزوج 9000 رجل للمرة الثانية أو الثالثة؛ منوها إلى أن رئيس الجمهورية أشار إلى سرعة تنفيذ الأحكام وقلة وقت التقاضي.