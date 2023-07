Um Mitternacht ist es im Pflegeheim ruhig. Aber auch der Nachtgottesdienst macht regelmäßig seine Runde durch das Haus am Klostergarten in Preetz. Wir begleiten Krankenpfleger Olaf Weyher von Mitternacht bis 1 Uhr nachts bei seiner Arbeit und erleben eine interessante Stunde.

Preetz. Was passiert nachts im Pflegeheim? Was erlebt ein Jäger auf dem Hochsitz? Welche Aufgaben haben Polizisten bei Nachtstreife? Wir begleiten Menschen bei ihrem Job oder Hobby in einer 24-Stunden-Reportage. Heute von 0 bis 1 Uhr am Start: Pfleger Olaf Weyher im Haus am Klostergarten in Preetz.