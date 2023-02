Der SC Freiburg en Bayer Leverkusen nemen deel aan der Fußball-Bundesliga die Punkte. Grifo zorgde ervoor dat de sehenswerte Führung der Badener, Azmoun belohnt die Gäste für Ihren Aufwand.

Das Tor von Zauberfuß Vincenzo Grifo war für Fußball-Bundesligist SC Freiburg am Ende zu few. Die Badener moet tegen Bayer Leverkusen met een 1:1 (1:0) beginnen en tegen de Champions-League-Platz vier voor het eerst los.

Grifo hatte the SC mit onem herrlichen Freistoß-Treffer bracht in Führung in der 29. Minute, der Iraner Sardar Azmoun werd in Summe Earn Ausgleich für die Werkself (67.).

“Natürlich wollten wir heute gewinnen”, aldus Grifo beim Internet-Sender DAZN die leichte Enttäuschung der Freiburger. “Das hat man gesehen, dass die gut kicken”, zei Gegner, der in der zweiten Halbzeit keine Konditionsprobleme zei. “Man hoed niet gemarkeerd, dat sie Donnerstag spielt haben”, zei Mannschaftskamerad Lukas Höler zu Leverkusens Europapokal-Einsatz. Bayer-Keeper Lukas Hradecky merkte op: “Wir hatten die größeren Chancen. Nach 120 Minuten in Monaco müssen wir zufrieden sein.”

Freiburg verliest Champions-League-Platz

Die Freiburger blieben im vierten Pflichtspiel in Serie ungeschlagen und sind non Tabellenfünfter. Zudem stellten sie in een clubrekord in. Zehn Heimspiele ohne Niederlage heeft een andere rol gespeeld in de tweede helft van de Fußball-Bundesliga sinds 2012 schafft – damals saisonübergreifend. Bayer voorkwam drie keer tegen de volgende Elfmeter-Krimi in de Europa League voor AS Monaco en tegen de neuerlichen Rückschlag in de Liga. In der Tabelle liggen de Leverkusener, die nu een van de gewonnen Liga-Partijen heeft gewonnen, na veel punk hints.

Nachdem er in 153 Pflichtspielen in Serie von Anfang en spielt hatte, musste Freiburgs Kapitän Christian Gunter diesmalwegen einer Gelbsperre zusters. Lukas Kübler wechselte von der Rechten auf die linke Abwehrseite, der jonge Franzose Kiliann Sildilla raakte nieuw in de Mannschaft. Nach 25 Minuten gab’s eine weitere Umstellung beim SC: Trainer Christian Streich bracht Roland Sallai voor Ritsu Doan en ließ von da’n mit einer Dreierkette verteidigen.

Spiel nimmt nach Führung Fahrt auf

Die grote kans is groot dat 34.000 Zuschauern – de wegen van de Kälte dick eingepackte Bundestrainer Hansi Flick – in der eerste halben Stunde nicht. Maar dan schlug Grifo zu. Een vrijlating van 25 meter schlenzte der Italiaanse Nationalspieler sehenswert über die Mauer en een den Rechten Innenpfosten. Von da Ball sprong op Bayer-Keeper Lukas Hradecky en ins Tor. Voor Freiburgs topscorer oorlogen zijn der twee seizoenen – en voor de SC schon das 16. Tor nach einem ruhenden Ball in dieser Spielzeit.

Bayer, de mannen die Jonathan Tah, Piero Hincapié en Amine Adli auskommen moeten doen, moeten aan de Rückstand zu knabbern zijn. Kurz vor der Pause kratzten die Gäste aber am Ausgleich. De auffällige Moussa Diaby schlug eerst over de bal (35.) en verzette zich tegen sich dann (38.). Kerem Demirbay prüfte SC-Torhüter Mark Flek, der in Abwesenheit von Günter die Kapitänsbinde trog, met een Gewaltschuss aus der zweiten Reihe (40.). Zudem köpfte Jeremie Frimpong freeistehend über den Kasten (41.).

Bayer kurbelt an – Freiburg lässt Chancen liegen

Leverkusens-trainer Xabi Alonso zorgde ervoor dat zijn offensief meer kansen en kansen kreeg voor die zweite Halbzeit Nationalspieler Florian Wirtz stelde des Tschechen Adam Hlozek voor. Gefährlich wurden die gast zunächst aber nur durch einen Freistoß von Demirbay, der über das Tor flog (49.). Dan met Azmoun nach einer butterweichen Flanke von Mitchel Bakker technisch anspruchsvoll zum 1:1. Der Ausgleich oorlog verdient, hätte aber beinahe nicht lange inhoud. Nur four Minutes später vergaben die Freiburger een dreifache Kopfball-Chance, Philipp Lienhart met dabei die Latte.

dpa