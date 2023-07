In den Niederlanden reicht es für den Miss-Titel nicht aus, nur schön zu sein. Wir suchen eine junge Frau mit einer Mission. Jetzt gibt die Jury bekannt, dass eine Transfrau aus Amsterdam im Jahr 2023 die Krone tragen soll.

Mit der 22-jährigen gebürtigen Amsterdamerin Rikkie Kolle hat in den Niederlanden erstmals eine Transfrau den Titel „Miss Niederlande“ gewonnen. „Diese Finalistin hat während der gesamten Show geglänzt und die größten Fortschritte gemacht. Sie hat eine grundsolide Geschichte mit einer klaren Mission“, sagte die Jury nach der Entscheidung am Samstagabend in Leusden.

Kolle ist in den Niederlanden kein Unbekannter. 2018 schaffte sie es bis ins Finale des TV-Wettbewerbs „Holland’s Next Top Model“. „Ich weiß besser als jeder andere, wie es ist, sich allein zu fühlen und nicht nur von positiven Gedanken umgeben zu sein. Als ich der kleine Rik war und mich als Transgender outete, war das nicht für alle einfach und ich habe es auch nicht durchgemacht“, erklärte die Gewinnerin in ihr Leistung für den Wettbewerb.

„Jetzt, Jahre später, stehe ich stärker in meiner Rolle als je zuvor, und das möchte ich an alle weitergeben, die es brauchen. Denn solange du immer bleibst, wer du bist, gibt es niemanden über dir, der bestehen kann.“ sagte der 22-Jährige. Sie fügte hinzu: „Ich liebe es, mich dafür einzusetzen, dass all die kleinen Rikkies, die von ihren Familien abgelehnt werden, zu der Person heranwachsen, die sie sein möchten. Ich helfe ihnen, ihr Selbstbild und ihre Akzeptanz aufzubauen, unantastbar.“

Bei der Vorstellung der zehn Finalistinnen im April schrieb die Jury, dass es beim Titel „Miss Niederlande“ nicht um Aussehen und Glamour gehe und der Wettbewerb auch keine „Fleischshow“ sei. Stattdessen gehe es „um Köpfchen, Business und Schönheit“, schreiben die Veranstalter. „Miss Niederlande ist ein Mädchen von nebenan, das vielen jungen Menschen ein Vorbild sein möchte.“ Dies ist in dieser Zeit, in der soziale Medien im Mittelpunkt stehen, sehr notwendig.