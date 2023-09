München – Eine Achterbahnfahrt der Gefühle am Vorabend der Wiesn-Eröffnung, mit allen Zutaten und Emotionen, die zu einem wilden Abend gehören, wurde an diesem Freitag in der Allianz Arena geboten. Mit einem spektakulären 2:2 trennten sich die Bayern von Bayer Leverkusen und kamen in der Tabelle nicht an der Werkself vorbei.

Den späten Ausgleich erzielte Exequiel Palacios in der Nachspielzeit (90.+4.) per Foulelfmeter, nachdem Alphonso Davies im eigenen Strafraum eher ungeschickt getroffen hatte. Schiedsrichter Daniel Schlager überprüfte die Szene erst nach Hinweis durch den Video-Schiedsrichter im Kölner Keller noch einmal am Bildschirm und entschied dann auf Elfmeter. Es war der späte Videochat am Abend vor Beginn des Oktoberfestes.

FC Bayern: Der Statement-Sieg gegen Leverkusen war in greifbarer Nähe

Umso unglücklicher für die Bayern, die noch wenige Minuten zuvor wie die glücklichen Sieger aussahen. Nach toller Vorlage des eingewechselten Mathys Tel sorgte Leon Goretzkas Linksschuss ins (vermeintliche) Glück für allerlei Bayern-Gefühle. Völlig außer Kontrolle sprang der eingewechselte Joshua Kimmich in die Arme von Goretzka, der ihn schulterte und der Welt seine und die Bayern-Muskeln zeigte.

Eine fröhliche Rudelformation am Spielfeldrand. Der Statement-Sieg gegen den Gegner, der ebenfalls mit drei Siegen aus drei Spielen startete, schien in greifbarer Nähe. Am Ende steht alles im Konjunktiv. Der Meister und der Herausforderer haben nun jeweils zehn Punkte auf dem Konto und könnten sich dank der Qualität ihrer Kader und Trainer ein spannendes Duell um die Meisterschaft liefern.

Bayern und Leverkusen sind offensiv stark, aber defensiv schwach

Mit der Rückkehr des ehemaligen Bayern-Mittelfeldstrategen offenbarten sich allerdings auch große Defizite in der Defensive.

Lag es an der Verwirrung auf beiden Seiten nach dem gerade zu Ende gegangenen ersten Länderspielabschnitt, welchen Vereinstrainern so viel Wert auf eine Wurzelbehandlung legt?

Harry Kane beschert den Bayern einen Traumstart

Es wurde wild. Torschütze Harry Kane agierte schlau wie ein Fuchs, als er Tapsobas unfreiwilligen Kopfball nach einer Sané-Ecke am langen Pfosten ins Netz köpfte – die frühe Führung in der 7. Minute, Kanes viertes Ligator im vierten Spiel. Die Bayern legten einen starken, kraftvollen Start hin, schafften es aber nicht, den zweiten Treffer zu erzielen. In der 24. Minute platzierte der Spanier Grimaldo einen Freistoß mit links perfekt ins obere Eck, unhaltbar für Bayerns Torhüter Sven Ulreich.

Die Marschroute der Bayern für die drei Heimspiele innerhalb von neun Tagen war klar: drei Siege, zunächst gegen den Tabellenführer, dann gegen den schwierigsten Gegner der Champions-League-Vorrunde, Manchester United, und schließlich gegen den Abstiegskandidaten VfL Bochum.

Der FC Bayern geht nächste Woche aufs Oktoberfest

Am darauffolgenden Sonntag in einer Woche geht es mit der gesamten Mannschaft und dem Trainerstab aufs Oktoberfest. „Wenn wir einen richtigen Besuch haben wollen, müssen wir die Vorarbeit leisten“, sagte Tuchel. Der Auftakt zum Wiesn-Dreier mit dem Versuch „Hau den Lukas!“ Nur knapp gelang es, dem Bayer-Keeper Hradecky mehrere Tore zu bescheren. Das 2:2 war ein später Rückschlag, als hätten sie in ihrem Übermut die letzte angeordnete Maßnahme vor Zeltschluss verschüttet.

Am Ende wurde es auch nach dem Schlusspfiff emotional: eine Rote Karte für Zsolt Löw, den Assistenten von Thomas Tuchel, der bereits nach dem 1:1 in der ersten Halbzeit Gelb gesehen hatte, weil er an der Freistoß-Entscheidung oder dem Foul beteiligt war von Thomas Müller war nicht einverstanden. Wird eine Sperre für Löw zur Folge haben – jedenfalls wird viel geredet.