Himalayan Dog Chew 24 Joyful Days Hunde-Adventskalender 22 $ ​​bei Amazon Mehr anzeigen (10 Artikel)



Es ist noch nicht einmal Halloween, aber die Einzelhändler decken sich bereits mit Adventskalendern ein, und wenn Sie das Beste vom Besten ergattern möchten, ist es Zeit zum Einkaufen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Adventskalender nicht nur etwas für Kinder sind. Vielleicht zählen Sie die Tage bis zur Ankunft des Weihnachtsmanns nicht mehr herunter, aber Sie werden wahrscheinlich trotzdem jedes Mal ein wenig Nervenkitzel verspüren, wenn Sie jeden Tag ein Türchen in Ihrem Kalender öffnen. Gibt es einen besseren Weg, der Weihnachtszeit etwas Fröhlichkeit zu verleihen? Sie eignen sich auch hervorragend als Geschenke für Gastgeberinnen, was in der Hauptsaison für Partys wichtig ist.

Diese Geschichte ist Teil von Geschenkführerunsere ganzjährige Sammlung der besten Geschenkideen.

Die Auswahl an Adventskalendern ist groß und deckt nahezu jedes Interesse ab. Wir haben eine Liste der besten Adventskalender zusammengestellt, die auf unseren persönlichen Erfahrungen und unserer Recherche zu den gefragtesten Kalendern basiert. Einige davon richten sich an etwas reifere Geschmäcker, etwa Alkoholkalender und Kalender mit Make-up. Andere sind für diejenigen unter uns, die im Herzen noch Kinder sind: Funko Pop Disney oder Lego Harry Potter, jemand? Egal, ob Sie ein Geschenk kaufen oder sich in der Weihnachtszeit einfach etwas gönnen möchten: Schauen Sie sich die besten Adventskalender dieses Jahres an. Aber zögern Sie nicht – viele dieser Adventskalender sind schnell ausverkauft.

Flaviar Countdown bis Weihnachten mit Flaviars begehrtem Whisky-Adventskalender. Das Thema 2023 lautet „Die verlorene Kunst der Destillation: Das Bernsteinreich“. Das Set enthält einen Lederuntersetzer, ein Glencairn-Sammelglas, ein Verkostungsprotokoll und vor allem 24 Fläschchen Premium-Whisky. Dies ist das ultimative Geschenk für einen Whisky-Liebhaber. Aber kaufen Sie es, solange Sie können, denn es ist schnell ausverkauft. Es kann ab sofort für 250 US-Dollar vorbestellt werden, was 10 US-Dollar weniger als der Listenpreis ist. Der Versand der Bestellungen beginnt Ende September.

Bonne Maman Der Marmeladen-Adventskalender von Bonne Maman ist immer beliebt, und das ist keine Überraschung. Wer liebt Marmelade nicht? Die Version 2023 bietet exklusive Weihnachtsgeschmacksrichtungen: Himbeerschokolade, Zitronen-Yuzu sowie Karamell und Zimt. Es gibt 24 kleine Töpfe (darunter einen mit Honig), die für einen süßen Weihnachts-Countdown sorgen.

Benefit Cosmetics Bringen Sie all Ihre Weihnachtsfeiern zum Strahlen mit Schönheitsprodukten, die Ihnen ein ultra-glamouröses Gefühl verleihen. Mit den Favoriten von Beauty-Enthusiasten im Wert von 329 $, darunter Hoola Bronzer, Gimme Brow und Roller Lash Curling Mascara, machen Sie auch ein tolles Schnäppchen.

Weitere Beauty-Adventskalender:

Funko/CNET Jeder, der fest davon überzeugt ist, dass Disneyland der glücklichste Ort der Welt ist, wird diesen Disney-Adventskalender von Funko Pop zu schätzen wissen. Die Sammlermarke hat 24 Vinylfiguren aller Ihrer Lieblings-Disney-Figuren kreiert – aber mit einem festlichen Touch. Es macht jede Menge Spaß herauszufinden, welchen Charakter Sie jeden Tag bekommen, und Sie können die Minifiguren mit Feiertagsmotiven verwenden, um Ihr Zuhause zu dekorieren.

Weitere Funko Pop Adventskalender:

GiveThemBeer.com Wenn es in Ihrem Leben einen IPA-Liebhaber gibt, wird dieser Adventskalender Sie nicht enttäuschen. Verleihen Sie den Feiertagen etwas Fröhlichkeit und entspannen Sie sich nach einem stressigen Tag mit einem leckeren Bier aus hoch bewerteten Handwerksbrauereien. Sie erhalten 12 der am höchsten bewerteten IPAs des Jahres 2023, die Ihnen dabei helfen, die Tage herunterzuzählen. Sie werden nicht genau wissen, welche, aber das ist Teil des Spaßes. Bestellen Sie es jetzt vor, die Lieferung erfolgt Anfang November.

Williams Sonoma Wenn Sie die Pfefferminzrinde von Williams-Sonoma noch nicht probiert haben, möchte ich Sie nur warnen, dass sie sehr, sehr süchtig macht. Glücklicherweise können Sie mit diesem festlichen Adventskalender jeden Tag eine süße Leckerei genießen, anstatt eine ganze Schachtel zu verschlingen (was in meinem Haushalt bekanntermaßen vorkommt). Sie erhalten 24 Mini-Leckereien in Form von Charakteren, darunter Bäume, Weihnachtsmänner, Spielzeugsoldaten und Schneemänner – alle hergestellt aus der köstlichsten Pfefferminzrinde der Welt.

Olive & Juni Wenn Sie sich selbst oder einen geliebten Menschen in dieser Weihnachtszeit verwöhnen möchten, ist Olive & June das ultimative Mani-Erlebnis für zu Hause. Die diesjährige „25 Days of Mani Magic“ umfasst sieben Mini-Lacke in festlichen Farben, Nail-Art-Sticker, eine Handbehandlung über Nacht, ein Nagelhautserum und alle Maniküre-Accessoires, von denen Sie träumen können. Zusätzlich zum 25-Tage-Kalender verkauft Olive & June auch einen 8 Nights of Mani Magic-Adventskalender.

Löwenzahnschokolade/CNET Ich bin ein Schokoladenfanatiker und einer meiner Lieblings-Chocolatiers ist Dandelion Chocolate aus San Francisco. Deshalb war ich begeistert, als sie mit der Herstellung eines Adventskalenders begannen, und ich wurde nicht enttäuscht. Jede sorgfältig verpackte Schokolade ist ein himmlischer Genuss auf der Zunge. Und sie bekommen eine Eins+ für die Präsentation. Es ist teuer, aber für den Preis bekommt man viel und es ist ein wunderschönes Geschenk.

Weitere Schokoladen-Adventskalender:

Ungewöhnliche Güter Wenn Sie oder eine geliebte Person verrückt nach scharfer Soße sind, wird dieser Adventskalender Sie begeistern. Es gibt 12 1,75-Unzen-Flaschen, die jeden herausfordern, der einen kleinen Tritt in den Mund mag. Zu den würzigen Gourmet-Geschmacksrichtungen gehören Habanero Evil, Zombie Apocalypse, Pineapple Papaya BBQ, Psycho Curry und mehr. Dieser Adventskalender wird mit Sicherheit ein Favorit für Feinschmecker sein.

Amazonas Starten Sie jeden Morgen mit einem anderen Tee in den Tag. Der Tee-Adventskalender von Palais des Thés enthält 24 verschiedene Gourmet-Teebeutel, gefüllt mit allerlei köstlichen Sorten, darunter Schwarztees, Grüntees, Kräutertees und Rooibos. Es ist ein fantastisches Geschenk für den Teeliebhaber in Ihrem Leben, um den Stress der Feiertage etwas zu lindern.

Lego Wenn das Anschauen von Harry Potter in Ihrem Haushalt eine jährliche Feiertagstradition ist, ist dies der richtige Adventskalender für Sie. Für Legos ist man nie zu alt und Harry Potter macht diesen Adventskalender noch magischer. Hinter jeder Tür finden Sie verschiedene Modelle und Minifiguren, darunter Harry, Hermine, Ron und Dumbledore.

Himalaya-Haustierbedarf Warum sollten Menschen in den Ferien den ganzen Spaß haben? Gönnen Sie Ihrem Hund 24 Tage lang käsige, fleischige Leckereien. Es ist eine großartige Möglichkeit, Ihren vierbeinigen Freund in die Weihnachtsstimmung einzubeziehen, oder Sie können es dem Hundeliebhaber in Ihrem Leben schenken.

Geschmackvoll Die beliebten Wein-Adventskalender von In Good Taste sind jedes Jahr schnell ausverkauft und für die Weihnachtszeit 2023 zurück. Der Kalender enthält 24 Miniflaschen mit jeweils 187 Millilitern eines Premiumweins aus aller Welt. Es ist ein festliches Geschenk für die Gastgeberin oder eine Büroparty für einen Weinliebhaber, aber wir finden, dass es auch großartig ist, es alleine zu genießen. Derzeit können Sie mit dem Code 20 $ Rabatt erhalten JUBELN.

Voluspa Verschönern Sie die Adventszeit im wahrsten Sinne des Wortes mit den begehrten Kerzen von Voluspa. Hinter den 12 Türchen ihres Adventskalenders 2023 verbergen sich einige der Topdüfte der Marke, darunter Sparkling Cuvée, French Cade & Lavender, Forbidden Fig, Coconut Vanilla und Baltic Amber. Die saisonalen Düfte Spiced Pumpkin Latte und White Cypress verleihen der Weihnachtszeit eine besondere Note. (Wir wollen Ihnen die Überraschung der anderen acht Düfte nicht verderben!) Jede 2,5-Unzen-Kerze hält etwa 25 Stunden, sodass Sie genügend Zeit haben, diese Düfte aufzusaugen.