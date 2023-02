Borussia Dortmund wint altijd. Der BVB speelde auch tegen Hertha BSC grimmig en verdiende het. Die Verletzung een Torschützen trübt die Freude.

Was voor een titelkamp: Borussia Dortmund hat den Patzer des FC Bayern genutzt en im Meisterrennen der Fußball-Bundesliga mit dem Spitzenreiter and dem 1. FC Union Berlin nach Punkten gleichgezogen.

Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic belegerde Hertha BSC met 4:1 (2:0). Vier dagen na de 1:0 in de Champions League tegen FC Chelsea zei der BVB Erneut seine starke Formulier en untermauerte seine Ansprüche als Bayern-Herausforderer mit sehenswerten Toren. Karim Adeyemi mit der Hacke (27. Minuut), Donyell Malen (31.), Kapitän Marco Reus (76.) per Traum-Freistoß en Julian Brandt (90.) trafen für den BVB bij een overheersende Sieg.

Dortmund gewann gereed sein acht Pflichtspiel nacheinander. Auf die Stimmung drückte alldings die Verletzung von Adeyemi, der bereits in der eerste Hälfte ausgewechselt waren must. Dus offen wie in diesem Jahr war die Frage nach dem deutschen Meister long nicht mehr. Zwischen Branchenprimus Bayern en Eintracht Frankfurt op Platz liegen nur fünf Punkte.

terzisch setzt beim BVB auf Rotation

Von solchen Tafellenregionen kunnen de gasten uit Berlijn nu träumen. Dat Hertha moet één van de ruggengraat zijn in de abstiegskampf hinnehmen en ist tabellenvorletzter. De einzige Tor voor het team van Sandro Schwarz won 81.365 punten in het ausverkauften Dortmunder Stadion Lucas Tousart (46.).

Terzic setzte beim BVB auf Rotation. “Heute haben ein few Jungs die Chance zu zeigen, dass sie noch da sind, dass sie Gas geben wollen”, sagte van 40-jaarlijkse streamingdienst DAZN zu seinen gleich vier Wechseln. Onder anderen staan ​​Kapitän Reus en Mats Hummels neu in der Startelf. Jude Bellingham heeft een beroep gedaan op de bank en op de hand van de zweiten van de afgelopen tijd.

Partie kurz nach Anpfiff unterbrochen

Zunächst kon tegen niemand iets zeggen. Kurz nach Anpfiff unterbrach Schiedsrichter Harm Osmers die Partie, weil dichter Pyrotechnik-Rauch aus dem Block der Hertha-Fans durch das Stadion wehte. Nach Wiederanpfiff kan de Berlijner die eerste kans krijgen. Jessica Ngankam Ziete von der Strafraumgrenze aber etwas zu hoch.

Dortmund brauchte een Weile, um ins Spiel zu kommen. Black overheerst de Borussia die Spielgestaltung, wirklich gefährlich wurde der BVB aberlange nicht. Tot 27. Minuut – en dan direct direct: Gigantisch kielzog van rechts in het Strafraum, dienaar Adeyemi en der Duitse Nationalspieler traf mit der eerste Dortmunder Torchance sehenswert per Hacke.

Na 2:0 verletzt ausgewechselt

Jetzt maakte de BVB losser. Adeyemi heeft een koppeling gemaakt met de Außenbahn den Turbo, bediende Malen en schon staan ​​2:0. Bei der Tor-Vorbereitung verletzte sich Adeyemi all things. Der 21-jaarlijkse griffie lijkt een hint te geven aan Oberschenkel en moet worden geüpdatet. Terzic tröstete den Youngster met einer Umarmung, voor Adeyemi gestützt von zwei Betreuern in the Kabine geführt wurde. “Ich glaube, es geht in die Richtung”, zei BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer auf die Frage, ob Adeyemi eine Muskelverletzung erlitten habe. “Das sah nicht gut aus, man hat gesehen, dass es ihnrichtig erwischt hat.”

Die Dortmunder Fans onderdrukken Adeyemi met laten Sprechchören en schalten dann in de Party-Modus. “Wer wird deutscher Meister? BVB Borussia”, zingt die Anhänger euforisch.

Entschieden war die Partie aber noch nicht. Kurz nach der Halbzeit werd door Hertha den BVB unsortiert in der Abwehr. U kunt ervoor zorgen dat de Anschlusstreffer für Hoffnung bij de Hauptstädtern wordt gebruikt. Ergebnistische weergave van de partij tot 3:1 tijdens reus offensief, nachhaltig spielerisch uit de Konzept bracht ließ sich Dortmund aber nicht. Der BVB kan worden beschermd en verdedigd worden gestabiliseerd.

In allen drei wettbewerben, Dortmund is geen damit noch mooie dabei. In de DFB-Pokal-Viertelfinale speelde de Borussia tegen RB Leipzig, die Auslosung während des Spiels ergab.

dpa