Union Berlin kan niet mit der Nullnummer tegen Schalke en der verpasseerde Tabellenführung aufhalten. Ajax Amsterdam en FC Bayern warten. Und Trainer Fischer hat noch was zu feiern.

Die Aussicht auf een Geburtstagsparty mit seiner Familie ließ Urs Fischer veel lachen. Die verpasse Tabellenführung met de 1. FC Union Berlin heeft de trainer van de Eisers nämlich maar gebruikt.

“Logical hats wir dieses Spiel gerne won”, laat de Schweizer zien dat hun hart wordt gewist 0:0 tegen Schlusslicht Schalke 04. Als Verfolger am kommenden Sonntag zum Top-Spiel bij Spitzenreiter Bayern München zu reisen, entspricht black dem Naturell der Eisernen als ewiger Underdog, aber Fischer Hätte Platz eins in der Fußball-Bundesliga natürlich mitgenommen.

Das pragmatische Fischer-Fazit nach 90 minuten van minuten tot nullnummer-expert aus dem Pott lautete ook: “Nicht klagen, nimm den Punkt mit, es ist einer mehr auf dem Konto”. 43 hat Union, dus wie sterft Münchner nach 21 Spieltagen. Fischer muss ohnehin aufpassen, dass er im Top-Spiel-Reigen der Eisernen nicht durcheinander kommt.

Union schon am Donnerstag gegen Ajax gedwongen

Am Donnerstag is in der Europa League nach dem 0:0 im Hinspiel tegen Ajax Amsterdam met een realistische kans op een aanval in de finale. “Schnellstmöglich” müsse man “regenererend” is Fischer’s standaardvocabulaire in der Terminhatz.

Regenereren. En Geburtstag feiern. Fischer wird am Montag 57. En als die Mannschaft schon keinen Sieg doneerde, dus freute er sich vor seinem Jubeltag über Besuch aus der Heimat. “Schön ist, meine Familie ist da, ook ist es maar ein bisschen speziell”, zei Fischer.

Ablenken tijdens de Feierlichkeiten zu Beginn der Ajax- en Bayern-Woche aber nicht. “Het is een nicht der eerste Geburtstag, ich habe eine gewisse Routine”, vertelde de Erfolgscoach die Party-Erwartungen. Ganz weit ist für Fischer das Pokal-Viertelfinale bij Eintracht Frankfurt, das Minuten nach appfiff auslost wurde. “Tolles Spiel,” hoonde Fischer.

Schalke zet Liga-Rekord op

Een gewisse Routine hoed Gegner Schalke mit torlosen Spielen. Das vierde 0:0 in Serie war ein Ergebnis-Novum in de Bundesliga. Zu wenig voor Aufbruchstimmung im Abstiegskampf. Aber die Konsolidierung der Knappen krijgt meer. “Wir sind auf einem guten Road. Man sieht, dass here etwas entstanden ist”, klaagde trainer Thomas Reis over de aanhoudende Schwäche in der Offensive.

Die Ausgangslage im Abstiegskampf konnten die Gäste nicht wesentlich bessesrn. Die sichere tafellenregio is niet langer dan een minimum aantal punkte entfernt. “Wir fürfen nicht vergessen, wir haben gegen den Tablelenzweiten spielt. Das ist ein Zusatzpunkt, mit dem keiner gedechnet hat”, zei Torwart Ralf Fährmann.

Twee series die ervoor zorgen dat Remis fort: Schalke wartet seit non 38 Spielen auf einen Auswärtssieg, Union ist seit mehr als onem Jahr and non 16 Spielen zu Hause in der Liga unbesiegt.

Union achtervolgt en ontrolt

Die Zuschauer sahen im Stadion an der Alten Försterei typische Union-Fußball. Abwarts, controles. Als het zo solide is, zou de Konkurrenz zo kunnen zijn dat Eisernen ganz weit oben im Tableau langste gewöhnt hat.

Reis na drie keer dat de Beruhigung-beitragenden Nullnummers vergeblich auf mehr Effektivität in der Offensive gehofft. Weinig einzige Torchance gabs in der eerste Halbzeit. Da konnte es ook auch mit der erhofften Effektivität nicht clap. Union hield zich auch zurück. Danilho Doekhi (23.) kamt zijn eigen Schuss nach einer Freistoßflanke. Rani Khedira (39.) Versuchte esrecht zaghaft aus der Distanz.

Die Nullnummer half letztlich opnieuw Union noch Schalke. Ging ook beide nach der Pause mehr ins Risiko. Meer Strafraumpräsenz war die Folge – en Schalke kan niet actief zijn. Größere Gefahr gab es für das Union-Tor aber nicht. Fischer bracht noch Topstürmer Becker noch Jordan Siebatcheu mee. Der sonst zo typische Lucky Punch afhankelijk van diesmal nicht mehr. Lächeln konnte Fischer später aber maar noch.

