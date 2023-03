De merken die in dit artikel worden genoemd, zijn partners van NBCUniversal Checkout. E! maakt een commissie op uw aankoop. Prijzen zijn correct op het moment van publicatie. Artikelen worden verkocht door de verkoper, niet door E!.

De temperaturen lopen op, de zomertijd staat voor de deur (de goede!) en de plannen voor de voorjaarsvakantie worden in het hele land afgerond. Wat ik wil zeggen is: de winter is op zijn retour, wat betekent dat het festivalseizoen in aantocht is.

Wat maakt een seizoen precies tot een festivalseizoen? Welnu, astronomen (zijn zij degenen die verantwoordelijk zijn voor de seizoenen?) hebben niets kalender-officieel gemaakt, maar we kennen allemaal de basis. Het betekent gewoon dat Festival Fever op het punt staat het land te veroveren.

Of je nu een woestijndiva bent of deel uitmaakt van een campingcoven, je deelt iets met elke festivalganger: liefde voor muziek, liefde voor gedeelde ervaringen en liefde om het meeste te halen uit elk muziekfestival dat je bijwoont.

Ik ben hier om je daarbij te helpen. Eind maart staan ​​muziekliefhebbers in het hele land immers weekend na weekend te kijken naar glorieuze, meerdaagse festivals. Met die volle agenda komen veel behoeften. In het bijzonder comfort en een manier om de tijd tussen sets te doden.

Scroll verder voor 21 must-haves voor muziekfestivals om de goede tijden van headliner tot afterparty in stijl voort te zetten.