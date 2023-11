„2025 beginnt heute“: Eine FBI-Untersuchung zum Wahlkampf von Bürgermeister Adams erschwert die Wiederwahl

Weniger als eine Stunde nachdem am Donnerstag bekannt wurde, dass FBI-Agenten das Haus einer wichtigen Spendenaktion für Bürgermeister Eric Adams durchsucht hatten, veröffentlichte Evan Roth Smith, ein politischer Berater und Meinungsforscher, eine heiße Stellungnahme in den sozialen Medien.

„2025 beginnt heute“, schrieb er auf X, der Plattform, die früher als Twitter bekannt war.

Die Aussage ist ein Zeichen der wachsenden Zuversicht unter Kritikern und Strategen, dass Adams, ein gemäßigter Demokrat, nun möglicherweise politisch verwundbar ist.

Dem Bürgermeister wurde kein Fehlverhalten vorgeworfen, er sieht sich jedoch einer erheblichen Wiederwahlgefahr in Form mehrerer öffentlicher Korruptionsermittlungen in seinem Wahlkampf und seinem inneren Kreis gegenüber, deren Grenzen noch unklar sind. Bilder einer dramatischen Razzia am frühen Morgen, die Adams dazu zwang, einen Besuch im Weißen Haus abzusagen und in die Stadt zurückzukehren, kamen für einige einem politischen Erdbeben gleich.

Ein amtierender Demokrat im Rathaus wäre traditionell sehr schwer zu schlagen. Und Adams‘ produktives Fundraising hat dazu beigetragen, Herausforderer abzuschrecken. Aber die Feindseligkeit des Bürgermeisters gegenüber dem linken Flügel seiner Partei in Verbindung mit zwei strafrechtlichen Ermittlungen, sowohl auf Bundes- als auch auf lokaler Ebene, in seine Geldbeschaffungsmaschinerie, haben seine politischen Feinde ermutigt.

„Er bettelt um einen Herausforderer, und zwar einen mit Integrität“, sagte Connor Farrell, CEO und Gründer von Left Rising, einer politischen Gruppe, die Geld für fortschrittliche Anliegen und Kandidaten sammelt, in einem Text.

„Er steckt echt in der Klemme“, fügte er hinzu.

Evan Thies, ein Sprecher von Adams‘ Wiederwahlkampf, äußerte sich nicht, sondern lieferte stattdessen eine Erklärung von Rodneyse Bichotte Hermelyn, Mitglied der Staatsversammlung, die auch die Brooklyn Democratic Party leitet.

„Die Wahl 2025 ist heute fast zwei Jahre entfernt. Jeder, der derzeit betrügt und gegen den Bürgermeister vorgeht, kümmert sich mehr um seine eigene Zukunft als um die der New Yorker. Wie Bürgermeister Adams sollten sie stattdessen ihre Zeit und Energie darauf verwenden, sich den Herausforderungen zu widmen, vor denen die New Yorker stehen.“

Bis zu dieser Woche hatten die meisten Experten vorhergesagt, dass der Bürgermeister einem „energischen“ Wettbewerb von links gegenüberstehen würde, diese Herausforderung aber wahrscheinlich bestehen würde, so Smith, der als Meinungsforscher für den Bürgermeisterkandidaten 2021 Andrew Yang arbeitete.

Zusätzlich zu seiner Amtszeit wird Adams, der zweite schwarze Bürgermeister der Stadt, von einer Koalition aus schwarzen und lateinamerikanischen Wählern, erheblicher Unterstützung der Gewerkschaften und einer beeindruckenden Wahlkampfkasse profitieren.

„Die Leute könnten sagen, dass uns seine Politik in dieser oder jener Hinsicht nicht gefällt oder dass er ein Wahlversprechen gebrochen hat. Aber welcher Bürgermeister hat das nicht erlebt? „Das sind alles Missstände, die Teil des politischen Kurses in New York sind“, sagte Smith. „Jetzt steht er vor etwas viel Größerem.“

Zu dieser größeren Sache gehörte, dass Bundesagenten Kisten aus dem Haus von Brianna Suggs in Brooklyn durchsuchten und herausholten, einer 25-jährigen Spendensammlerin, die als Praktikantin für Adams zu arbeiten begann, als er Präsident des Bezirks Brooklyn war.

Laut einem von der New York Times erhaltenen Bundesbeschluss untersuchen die Ermittler neben anderen illegalen Aktivitäten auch eine mögliche Verschwörung zwischen der Kampagne und der türkischen Regierung. Die Razzia findet Monate statt, nachdem die Staatsanwaltschaft von Manhattan sechs Personen wegen angeblicher Koordinierung illegaler Spenden für den Wahlkampf 2021 des Bürgermeisters angeklagt hat.

Die Zahl der besorgniserregenden Ermittlungen in Verbindung mit der Extremität der bundesstaatlichen Vorwürfe lassen bei manchen den Eindruck entstehen, es handele sich um einen Moment, in dem es ums Blut geht.

Mindestens zwei Progressive sollen ihre Fühler ausgesendet haben. Politico berichtete einer ungenannten Quelle, dass Jessica Ramos, eine Senatorin aus Queens, bereits am Donnerstag potenzielle Unterstützer angerufen habe. Eine Person, die mit dem Senator des Staates Brooklyn, Zellnor Myrie, vertraut ist, sagte, dieser habe ebenfalls erneutes Interesse an der Prüfung einer Kandidatur bekundet.

Aber wenn die Gespräche hinter den Kulissen hitziger werden, scheinen sich Laufinteressierte zumindest vorerst zurückzuhalten.

Weder Ramos noch Myrie antworteten auf Anfragen nach Kommentaren.

Jasmine Gripper und Ana María Archila, künftige Co-Direktoren der linksgerichteten Working Families Party, veröffentlichten eine Erklärung, in der sie Adams kritisierten und sagten, sie seien „beunruhigt“ über die Untersuchung der Wahlkampffinanzierung.

„Obwohl wir noch nicht wissen, wohin diese Untersuchung führen wird, ist völlig klar geworden, dass der Fokus von Bürgermeister Adams nicht auf dem Wohlergehen der arbeitenden Menschen in unserer Stadt liegt“, fügten sie hinzu.

Doch Ravi Mangla, ein WFP-Sprecher, lehnte es ab, sich zu den Akten über die Wahlaussichten des Bürgermeisters zu äußern.

Zu den weiteren Kandidaten, deren Namen bekannt gegeben wurden, gehören der Rechnungsprüfer Brad Lander, der Staatsanwalt Jumaane Williams, der Präsident des Bezirks Brooklyn, Antonio Reynoso, der Kongressabgeordnete Jamaal Bowman und Christine Quinn, die ehemalige Stadträtin, die 2013 erfolglos für das Amt des Bürgermeisters kandidierte.

Bill Neidhardt, ein progressiver Stratege und scharfer Kritiker von Adams, argumentierte, dass sich die Wiederwahlaussichten des Bürgermeisters schon vor den Nachrichten vom Donnerstag verschlechtert hätten. Er sagte, die Wähler hätten „eine Fülle“ politischer Entscheidungen getroffen, etwa die Flüchtlingskrise und Haushaltskürzungen, die sie davon abhalten sollten, dem Bürgermeister eine zweite Amtszeit zu geben.

„Ich denke, wenn man sich seine Fähigkeit anschaut, eine weitere Wahl zu gewinnen, liegt da mit Sicherheit ein Korruptionsskandal auf Bundesebene vor“, sagte er. „Aber ich denke, man könnte argumentieren, dass eine Kürzung der öffentlichen Schulbudgets noch schädlicher ist.“

Dies ist nicht das erste Mal, dass Adams mit Fragen zu seinen Spendentaktiken und dem Verhalten von Mitgliedern seines inneren Kreises konfrontiert wird.

Dwayne Montgomery – ein ehemaliger NYPD-Inspektor, der Adams seit Jahrzehnten kennt – wird vom Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg, beschuldigt, ein Strohspenderprogramm organisiert zu haben, bei dem das großzügige Matching-Funds-Programm der Stadt ausgenutzt wurde.

Eric Ulrich, der ehemalige Baukommissar, wurde von Bragg angeklagt, Bestechungsgelder angenommen zu haben, um Gefälligkeiten für Freunde, Mitarbeiter und Geschäftsinteressen zu verteilen.

Und zuletzt wurde gegen Tim Pearson, einen weiteren ehemaligen NYPD-Beamten und langjährigen Freund von Adams, eine städtische Untersuchung wegen angeblichen Angriffs auf einen Wachmann in einer Migrantenunterkunft eingeleitet.

Obwohl ihre Beziehung zum Bürgermeister einen kürzeren Zeitraum umfasst, wurde Suggs als jemand beschrieben, der häufig mit dem Bürgermeister in Kontakt steht. Laut mehreren Personen, die mit ihrer beruflichen Laufbahn vertraut sind, war sie eine Schützlingin von Ingrid Lewis-Martin, der Chefberaterin und langjährigen Vertrauten des Bürgermeisters.

„Die Tatsache, dass es auf ihn zukommt, ist besorgniserregend“, sagte Basil Smikle, ein ehemaliger demokratischer Stratege, der an der Kampagne für Adams‘ Vorwahlrivalen Ray McGuire im Jahr 2021 gearbeitet hat.

Adams hat stets beharrt, dass er bei seiner Kampagne die höchsten ethischen Standards einhält.

„Wenn jemand außerhalb unserer Compliance-Verfahren etwas Unangemessenes getan hat, werden die Strafverfolgungsbehörden dies feststellen“, sagte Adams am Freitag in einem Interview mit WPIX-11. „Das ist neu und entwickelt sich weiter. Ich wurde von keiner Strafverfolgungsbehörde kontaktiert und niemandem wurde gesagt, dass sie etwas falsch gemacht haben.“

Später gab er eine strengere Erklärung ab.

„Ich bin empört und wütend, wenn jemand versuchen würde, die Kampagne zu nutzen, um unsere Demokratie zu manipulieren und unsere Kampagne zu betrügen“, sagte er. „Ich möchte klarstellen, dass ich weder direkt noch anderweitig Kenntnis von unzulässigen Spendenaktionen habe – und schon gar nicht von ausländischen Geldern.“ Selbstverständlich werden wir gegebenenfalls mit den Behörden zusammenarbeiten, um auf Anfragen zu antworten – wie wir es immer getan haben.“

Smikle warnte davor, Adams‘ Fähigkeiten als Kandidat zu überschätzen, insbesondere wenn sich herausstellt, dass die Untersuchung nur einen begrenzten Umfang hat.

„Was für den Bürgermeister von Vorteil ist, ist, dass er bei seiner Basis immer noch sehr beliebt ist und immer noch als jemand angesehen wird, der in der Einzelhandelspolitik sehr stark ist“, sagte er.

Viele sagen, dass die Aussichten für einen Herausforderer im Verlauf der Ermittlungen klarer werden. Am Freitag berichtete CNN, dass FBI-Agenten „zahlreiche Durchsuchungsbefehle“ in Wohnhäusern und Unternehmen im Raum New York erlassen hätten.

„Ich denke, wir werden in den kommenden Monaten noch viel lernen“, sagte Neidhardt.

Diese Geschichte wurde aktualisiert und enthält nun einen Kommentar von Rodneyse Bichotte Hermelyn, Mitglied des Staatsparlaments, der auch die Brooklyn Democratic Party leitet.