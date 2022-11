2024 wurde Trump von republikanischen Rivalen gewarnt

Nikki Haley, Trumps UN-Botschafterin, sagte letztes Jahr Sie würde nicht rennen, wenn ihr ehemaliger Chef es tun würde, hat anscheinend ihre Meinung geändert. Sie nutzte ihre Rede am Samstagabend hier, um zu sagen, dass sie das Laufen „ernsthaft“ anstrebe, und forderte „eine jüngere Generation, die auf ganzer Linie führt“.

Die Reden der 2024-Hoffnungsträger im The Venetian Resort hier zeigten, wie wenig Ehrerbietung Trump nach seiner Wahlkampfankündigung letzte Woche entgegengebracht wird. Zunehmend sehen sie ihn als schlagbar. Und sein Start zwei Jahre vor der nächsten Wahl – mit einem Sonderermittler, der jetzt über ihm schwebt – hat ein großes und dauerhaftes Ziel für die Liste der Alternativen geschaffen.

„Er wird nicht mehr die finanzielle Unterstützung haben, die er hatte, er wird nicht mehr die interne Unterstützung haben, die er zuvor hatte“, sagte Chris Sununu, Gouverneur von New Hampshire, dessen Staat die erste GOP-Vorwahl der Nation veranstaltet. „Und deshalb gibt es dort Möglichkeiten. Diese politische Schwäche ist für einige Leute Blut im Wasser.“

„Jetzt wird er immer noch ein Spieler sein, aber er wird nur einer von einem Dutzend sein“, fügte Sununu hinzu. „Er räumt auf keinen Fall das Feld.“

Trump wurde natürlich schon oft politisch dem Tode überlassen. Und trotz des eingehenden Feuers, dem er ausgesetzt ist, betrachten ihn viele Republikaner als den frühen Favoriten für die Nominierung. Einige sagen, dass die Bereitschaft anderer, in das Rennen einzusteigen, seine Chancen durchaus verbessern könnte, was möglicherweise zu einer Wiederholung der Vorwahlen von 2016 führen könnte, als er sich gegen ein zersplittertes Feld republikanischer Gegner durchsetzte.

Als Trump am Samstag per Video auf der Konferenz sprach, wurde er mit tosendem Applaus belohnt. Viele im Publikum der pro-israelischen Teilnehmer betrachten den ehemaligen Präsidenten als Helden, unter anderem wegen seiner Entscheidung, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen.

Gleichzeitig sagten republikanische Spender, Aktivisten und Strategen, die Zwischenwahlen hätten Trump verletzt und verwundbar hinterlassen – eine Einladung für seine potenziellen Nachfolger, sich abzuschlagen.

Während Pompeo die letzten Jahre damit verbracht hat, vor dem republikanischen Publikum aufzutreten, um sich auf eine Bewerbung im Jahr 2024 vorzubereiten, waren seine Äußerungen auf der Konferenz an diesem Wochenende vielleicht das weiteste, was er gegangen ist. Pompeo bemerkte, dass er während seiner gesamten Amtszeit in der Regierung „loyal“ gewesen sei, sagte aber, dass seine Loyalität „nicht einer Person, einer Partei oder einer Fraktion galt“ – ein nicht so verschleierter Hinweis auf Trump.

Er schlug auch vor, dass Trump eine gewisse Verantwortung für das mittelfristige Scheitern verdiente, und argumentierte: „Persönlichkeit und Berühmtheit werden es einfach nicht schaffen. Wir können das sehen. Das amerikanische Volk wollte nicht zurückblicken, es wollte vorwärts gehen. Sie kümmern sich um das, was morgen passiert, nicht um das, was gestern passiert ist.“

Auch Haley mischte sich ein. Während die ehemalige UN-Botschafterin und Gouverneurin von South Carolina sagte, „eine einzelne Person“ verdiene keine Schuld für die Midterms, bemerkte sie, dass „wir nicht mehr Politiker brauchen, die nur ins Fernsehen wollen und über unsere Probleme sprechen.“

Larry Hogan, Gouverneur von Christie und Maryland, nutzte unterdessen ihre Auftritte hinter verschlossenen Türen am Donnerstagabend vor einer Gruppe wichtiger Spender, um den ehemaligen Präsidenten zu vernichten. Und während ihrer öffentlichen Ansprachen am Samstagmorgen argumentierte Hogan, dass die Wähler „eine klare Botschaft gesendet hätten, dass sie die Seite umblättern wollen“, während Christie die Partei aufforderte, „keine Angst mehr vor einer einzelnen Person zu haben“.

Zwei Republikaner nutzten ihre Reden, um ihre Kandidatur zu necken. Haley sagte der Menge, sie solle applaudieren, dass sie „noch nie eine Wahl verloren hat und ich jetzt nicht anfangen werde“. Und der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis – derzeit Trumps beeindruckendster potenzieller Rivale – schloss seine Grundsatzrede am Samstagabend mit der Erklärung: „Ich kann Ihnen Folgendes sagen: Wir haben noch viel zu tun, und ich habe gerade erst begonnen zu kämpfen.“

Trump stößt nicht nur auf den Widerstand der Republikaner, die kandidieren wollen. Mehrere große Spender, die sich an diesem Wochenende auf dem Las Vegas Strip versammelten, gaben an, dass sie auch nicht bereit waren, sich erneut hinter Trump zu stellen. Viele sagten, sie wollten von seinen potenziellen Gegnern hören. Der frühere Vizepräsident Mike Pence nutzte seine Zeit bei der Veranstaltung, um sich zwischen seiner Rede und einer Signierstunde mit einigen von ihnen zu treffen.

Am aussagekräftigsten war jedoch das Fehlen eines Mega-Spenders. Miriam Adelson, die begehrteste Mitarbeiterin der Partei und die prominenteste Unterstützerin des RJC, hat mitgeteilt, dass sie nicht vorhat, sich an der Vorwahl zu beteiligen – für Trump oder sonst jemanden. Adelson – die mit ihrem verstorbenen Ehemann, dem Casino-Milliardär Sheldon Adelson, Trumps größte Wohltäter bei den Wahlen 2020 war – ließ die diesjährige Veranstaltung aus, um stattdessen eine Reise nach Israel zu unternehmen.

Es wurde als stillschweigendes Zeichen ihres mangelnden Interesses an der Teilnahme am Rennen gewertet.

„Bis 2024 hat noch niemand ein Monopol“, sagte RJC-Exekutivdirektor Matt Brooks, der vielen der wichtigsten Spender der Partei seit langem nahe steht. „Jeder will sehen, wohin die Reise in der Zukunft geht. Ich denke, jeder ist an einem Punkt angelangt, an dem er nicht zurückblicken, sondern nach vorne schauen möchte.“

„Ich denke, die Leute machen wirklich Schaufensterbummel“, fügte Brooks hinzu. „In Bezug auf die Menschen hier denke ich, dass das Feld weit offen ist, um im Jahr 2024 Unterstützung zu verdienen.“

DeSantis generierte im Verlauf der Veranstaltung die größte Aufmerksamkeit. Nachdem sie das Podium bestiegen hatten, eilten die Teilnehmer in die Nähe der Bühne, um Fotos des gerade wiedergewählten Gouverneurs zu machen.

Sununu, der am Samstag in einem Konferenzraum im vierten Stock Gericht hielt, sagte, die Wähler in New Hampshire seien „offen für Alternativen“ zu Trump – und dass DeSantis der Spitzenreiter im Staat „sein könnte“.

„Das ist kein Ausreißer, und er ist der verdammte ehemalige Präsident. Wie kann das sein?“ sagte Sununu über Trump. „Wenn Sie ein ehemaliger Präsident sind und das Feld nicht räumen, was zum Teufel machen Sie dann?“