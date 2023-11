2023 WWE Crown Jewel-Vorhersagen, Karte, Spiele, PPV-Vorschau, Expertentipps, Startzeit, Datum, Ort

WWE kehrt am Samstag für die Ausgabe 2023 von Crown Jewel nach Saudi-Arabien zurück. Wie üblich bringt die Aktion zahlreiche große Spiele mit sich, darunter fünf Meisterschaftskämpfe.

Roman Reigns wird im Main Event des Abends den unbestrittenen WWE-Universaltitel verteidigen und seinen Titel gegen LA Knight aufs Spiel setzen. Es wird Reigns‘ erste Titelverteidigung seit dem Spiel gegen Jey Uso beim SummerSlam im August sein.

Auch der andere Top-Titel der Männer steht auf dem Spiel, wenn Seth Rollins den Weltmeistertitel im Schwergewicht gegen Drew McIntyre verteidigt. Rollins war seit seinem Titelgewinn unglaublich aktiv, darunter zwei Headliner-Rollen gegen Shinsuke Nakamura. Jetzt freut er sich über eine größere Herausforderung im beeindruckenden Schotten.

Auch die Top-Damen der Promotion werden am Samstagabend im Einsatz sein. Die Weltmeisterin der Frauen, Rhea Ripley, wird in einem tödlichen Fünf-Wege-Match gegen vier Herausfordererinnen antreten, die alle um ihren Titel kämpfen. Ripley wird gegen Nia Jax, Zoey Stark, Shayna Baszler und Raquel Rodriguez antreten. Unterdessen setzt die WWE-Frauensiegerin Iyo Sky ihren Titel gegen die ehemalige Championin Bianca Belair aufs Spiel. Sky löste beim SummerSlam ihren Money-in-the-Bank-Vertrag gegen Belair ein, um sich die Meisterschaft zu sichern. Deshalb sinnt Belair auf Rache, nachdem sie den Gürtel unter nicht gerade idealen Umständen verloren hat.

Werfen wir einen Blick darauf, wen die CBS Sports-Experten auswählen, um jedes Match bei WWE Crown Jewel zu gewinnen, das am Samstag um 13:00 Uhr ET live auf Peacock übertragen wird und eine Stunde vorher mit einer Kickoff-Show beginnt.

WWE Crown Jewel-Karte 2023, Vorhersagen

Unbestrittener WWE Universal Championtitel – Roman Reigns (c) vs. LA Knight

Es ist großartig zu sehen, dass Knight die Gelegenheit bekommt, im Pay-per-View-Hauptereignis dabei zu sein, wobei WWE endlich Gas gibt und die Chance nutzt, dass er bei den Fans richtig gut ankommt. Dennoch passt Knight nicht wirklich in die „größere Geschichte“ von Reigns und The Bloodline, da man den Eindruck hat, dass die WWE ihm hier den Titel wegnehmen würde. Es ist auch erwähnenswert, dass sich Reigns‘ lange Zeit mit dem Gürtel der längsten Titelherrschaft von Hulk Hogan von 1.474 Tagen nähert. Da Reigns so viel Wert auf die historische Natur von Reigns‘ Titelherrschaft gelegt hat und er derzeit erst beim Royal Rumble für ein weiteres Spiel antritt, scheint es etwas zu offensichtlich, dass er hier als Sieger hervorgehen wird. Auswahl: Roman Reigns behält den Titel – Brent Brookhouse (auch Shakiel Mahjouri)

Weltmeisterschaft im Schwergewicht – Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre

Die Weltmeisterschaft im Schwergewicht braucht ein Facelift. Rollins hat als erster Champion seit der Wiederbelebung des Titels durch WWE gute Arbeit geleistet. Die Geschichten hatten Mühe, Superstars wurden ins Rampenlicht gerückt und es wurden großartige Matches produziert. Aber die Plots hatten Lücken, Erhebungen hielten nicht und Günther hat mit dem interkontinentalen Titel ein besseres Arbeitstier in der Meisterschaft. McIntyre ist für einen Weltmeistertitel längst überfällig und ist als Tweener, der an einen Bösewicht grenzt, einer der überzeugenderen Charaktere bei Raw. Ein McIntyre-Titelkampf könnte zu neuen Fehden mit Leuten wie Sami Zayn und Cody Rhodes führen, die auf ewig in einer abgestandenen Fehde mit dem Judgement Day gefangen sind, die ihren Höhepunkt darin findet, dass Jey Uso den Titel bei WrestleMania gewinnt. Auswahl: Drew McIntyre gewinnt den Titel — Mahjouri

Es ist logisch, dass McIntyre den Gürtel gewinnt und als Champion ein frisches Gesicht zeigt. Über diesem Spiel liegt jedoch der Schatten von Damian Priest, Vertragsinhaber von Money in the Bank. WWE ist mit Judgement Day, der „Raw“ betreibt, ziemlich ins Stocken geraten, und der einzige wirkliche Schritt, um die Dinge für die Gruppe aufzufrischen, besteht darin, sie aufzulösen oder Priest zu überreden, sich den großen Gürtel zu sichern. Priest könnte abkassieren, nachdem Rollins behält und nach einem brutalen Match am Boden liegt, aber ich habe mich dafür entschieden, dass Priest mitten im Match abkassierte, um ein bisschen Dramatik hinzuzufügen, bevor er den Gürtel gewann und Crown Jewel seinen gewohnten „großen Moment“ bescherte. Auswahl: Damian Priest kassiert Geld und gewinnt den Titel — Brookhouse

Frauen-Weltmeisterschaft – Rhea Ripley (c) vs. Nia Jax vs. Zoey Stark vs. Shayna Baszler vs. Raquel Rodriguez

WWE hat mit diesem Match etwas Interessantes gemacht, indem es fünf Frauen in den Ring warf, die alle sowohl auf den Titel als auch auf den Status der „schlechtesten Frau der WWE“ hofften. Jax war seit ihrer Rückkehr eine Abrissbirne und wäre als Siegerin am sinnvollsten, wenn einer der Herausforderer den Gürtel erobern sollte. Nach der Trennung von Trish Stratus war Starks Schwung im Grunde genommen tot, was insofern ein Fehltritt war, als monatelange Bemühungen, sie zu etablieren, verschwendet wurden. Rodriguez hat immer noch nicht das Gefühl, dass sie mit der Masse einverstanden ist. Und Baszler ist fantastisch, aber WWE fühlt sich ihrem Platz an der Spitze nicht sehr verpflichtet, abgesehen von ihrer Fehde mit Ronda Rousey. Wenn man Ripleys Schwung bedenkt und wie viel sie davon hat, Champion zu werden, fühlt es sich nicht so an, als würde Crown Jewel das Ende ihrer Regentschaft bedeuten. Auswahl: Rhea Ripley behält den Titel — Brookhouse (auch Mahjouri)

Meisterschaft der Vereinigten Staaten – Rey Mysterio (c) vs. Logan Paul

Allen Widrigkeiten zum Trotz hat Paul bewiesen, dass er ein Naturtalent im Ring ist. Er ist athletisch und seine Persönlichkeit „funktioniert“ einfach wie ein natürlicher Absatz. Er nutzte auch die Bühne seines echten Boxkampfes mit Dillon Danis, um für einen Kampf mit Mysterio zu werben. Der Luchador ist eine Legende und es war schön zu sehen, wie er einen weiteren Lauf mit einem Gürtel absolvierte, aber dies ist die Chance der WWE, Paul einen Gürtel anzulegen, von dem jeder weiß, dass er es tun möchte. Für SmackDown wird es etwas schwierig, wenn die beiden Top-Männertitel von Teilzeittalenten gehalten werden, aber Paul könnte vor Großveranstaltungen wie Survivor Series, Royal Rumble und WrestleMania etwas mehr Zeit im Fernsehen aufwenden. Auswahl: Logan Paul gewinnt den Titel — Brookhouse (auch Mahjouri)

Cody Rhodes gegen Damian Priest

Mit Ausnahme von Ripley schwankt die WWE weiterhin zwischen der Buchung von Judgement Day als dominanter Kraft und den Zuspielern zu Raws Spitzenspielern. Rhodes ist ein A+-Spieler bei Raw, könnte aber einen starken Sieg gebrauchen. Priests Status als „Money in the Bank“-Gewinner und unbestrittener Tag-Team-Champion ist in den Augen des Unternehmens wahrscheinlich so stark, dass er einen Verlust hinnehmen muss. Auswahl: Cody Rhodes gewinnt — Mahjouri (auch Brookhouse)

John Cena gegen Solo Sikoa

Cena war während seiner letzten Tätigkeit für das Unternehmen sehr großzügig und es scheint, dass Crown Jewel für eine Weile das letzte Mal sein wird, dass wir ihn sehen. Die fortlaufende Geschichte dreht sich um Cenas Selbstzweifel, seit fünf Jahren kein Einzelspiel mehr gewonnen zu haben. Ich bezweifle, dass WWE diese Geschichte auf unbestimmte Zeit verlängert. Diese Veranstaltungen in Saudi-Arabien weisen im Allgemeinen keine große Entwicklung auf und sind eher ein glänzendes Schaufenster als ein Eckpfeilerereignis. Cena den Sieg zu bescheren, ist ein einfacher Schachzug. Auswahl: John Cena gewinnt — Mahjouri (auch Brookhouse)

WWE Women’s Championship – Iyo Sky (c) vs. Bianca Belair

Die Regierungszeit von Sky war gut, aber unspektakulär. Es ist durchaus möglich, dass WWE der zuverlässigen Belair den Gürtel wieder an die Hand gibt, aber ich denke, ihr neu gewonnener Vorsprung würde davon profitieren, wenn ihr erneut der Titel entzogen würde. Belair tendiert in eine ähnliche Richtung wie McIntyres Charakter und sie wird all die bittere Motivation brauchen, die sie aufbringen kann, um ihre Charakteranpassung voll und ganz anzunehmen. Auswahl: Iyo Sky behält den Titel — Mahjouri (auch Brookhouse)

Sami Zayn vs. JD McDonagh (Auftaktspiel)

McDonagh kämpft weiterhin darum, von Judgement Day akzeptiert zu werden, während Zayn seinen Tag-Partner und besten Freund Kevin Owens an SmackDown verlor. Beide Männer brauchen einen Sieg in der Handlung, aber Zayn braucht einen Sieg in der Realität, weil er der größere der beiden ist. Das erste Spiel einer saudi-arabischen Show ist in der Regel sehr nüchtern, um das Publikum aufzuwärmen. Das bedeutet, Zayn auf sehr unkomplizierte Weise zu übergeben. Auswahl: Sami Zayn gewinnt — Brookhouse (auch Mahjouri)