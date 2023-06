RBIs – M. Smith (BV) 43, R. Stoudt (SB) 36, I. Ibarra (P) 31, E. Hermes (SB) 26, M. Dalton (SB) 26, I. Gibson (P) 24, B. Pinter (SB) 21, C. Reglin (BV) 21, M. Torrance (SB) 18, L. Ledergerber (BV) 18, Woolley (P) 17, L. Hitzler (BV) 16, A. Bontz (SB) 16, M. Hecht (P) 15, S. Rutledge (P) 15, A. Balestri (SB) 15, Dugosh (SB) 13, L. Maynard (BV) 12, K. Klingenberg (P) 12, S. Delphi (H) 11, M. Canady (BV) 11, E. Slingsby (SB) 11, E. Harp (P) 10, L. Hitzler (BV) 9, H. Whightsil (H) 9

2B – M. Smith (BV) 14, E. Hermes (SB) 12, I. Ibarra (P) 12, B. Pinter (SB) 9, R. Stoudt (SB) 8, L. Maynard (BV) 7, M. Hecht (P) 7, L. Ledergerber (BV) 7, L. Hitzler (BV) 7, K. Klingenberg (P) 6, S. Rutledge (P) 6, C. Pellegrini (H) 5, M. Torrance ( SB) 5, H. Whightsil (H) 5, C. Pellegrini (H) 4, S. Delphi (H) 4, Bontz (SB) 4, E. Slingsby (SB) 4, A. Balestri (SB) 3, M. Kanada (BV) 3

3B – R. Stoudt (SB) 4, E. Hermes (SB) 3, M. Smith (BV) 2, C. Reglin (BV) 2, S. Woolley (P) 2, E. Stabler (BV) 2, C. Reglin (BV) 2, C. Pellegrini (H) 2, L. Bosnich (SB) 1, I. Ibarra (P) 1, K. Klingenberg (P) 1, L. Ledergerber (BV) 1, L. Hitzler ( BV) 1, O. Eckberg (BV) 1, C. Pellegrini (H) 1, B. Pinter (SB) 1 A. Engels (SB) 1, M. Torrance (SB) 1, T. Dugosh (SB) 1 , A. Bontz (SB) 1, L. Maynard (BV) 1

HR – R. Stoudt (SB) 6, I. Gibson (P) 4, E. Harp (P) 4, A. Bontz (SB) 3, A. Balestri (SB) 3, M. Smith (BV) 3, S. Woolley (P) 2, T. Dugosh (SB) 2, M. Dalton (SB) 2, L. Bosnich (SB) 2, B. Pinter (SB) 2, E. Hermes (SB) 1, I. Ibarra ( P) 1, M. Hecht (P) 1, L. Maynard (BV) 1, K. Klingenberg (P) 1, C. Reglin (BV) 1, M. Torrance (SB) 1, E. Slingsby (SB) 1

SB – L. Maynard (BV) 18, E. Hermes (SB) 14, Bontz (SB) 14, C. Keutzer (P) 13, M. Hecht (P) 12, K. Klingenberg (P) 12, E. Slingsby ( SB) 12, L. Bosnich (SB) 11, M. Smith (BV) 10, R. Stoudt (SB) 9, L. Hitzler (BV) 9, McClain (SB) 9, M. Canady (BV) 7, E. Stabler (BV) 7, B. Engels (SB) 7, C. Reglin (BV) 6

Gewinnt – Hermes (SB) 11, R. Stoudt (SB) 10, C. Reglin (BV) 8, M. Smith (BV) 6

Strikeouts – M. Smith (BV) 157, E. Hermes (SB) 149, R. Stoudt (SB) 138, C. Reglin (BV) 78, R. Reviglio (P) 64, Rutledge (P) 25

Kulturelle En