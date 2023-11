2023 CFDA Fashion Awards: Ankunft auf dem roten Teppich

Promis brachten ihr modisches A-Game mit CFDA Fashion Awards 2023! Die vom Council of Fashion Designers of America ins Leben gerufene Veranstaltung fand am 6. November im American Museum of Natural History in New York City statt. Der hochkarätig besetzte Abend würdigte die Leistungen der besten Mode- und Accessoire-Designer. Die Erwartungen an den Look auf dem roten Teppich waren also hoch! Sehen Sie die bestgekleideten Promis des modebewussten Abends.