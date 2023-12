2023-24 Schwimm-Vorschaukapseln für Jungen des Northwest Herald – Shaw Local

Fox Valley-Konferenz

Cary-Grove-Genossenschaft

(mit Crystal Lake Central, Crystal Lake South und Prairie Ridge)

Trainer: Scott Lattyak (achte Staffel)

Letzte Saison: Zuerst bei FVC Invite

Top-Rückkehrer: Drew Watson (CLS), Senior; Kasparas Venslauskas (CLC), jr.; Noah Brereton (CLS), jr.; Connor Chan (CLC), sr.; Mason Gaylord (PR), so.; Brendan Baser (PR), Senior; Victor Praczkowski (CLS), jr.; Logan Kane (CLC), jr.; Jace Kranig (PR), jr.; Michael Nietzel (PR), jr.; Miles Richmond (CLC), jr.; Luke Sander (CLC), jr.

Wichtige Neuzugänge: Ignas Venslauskas (CLC), Fr.; Daniel Garcia (CLS), fr.

Nichts wert: Die Trojans gewannen den FVC-Titel zum 15. Mal in 16 Saisons, belegten in neun der elf Veranstaltungen des Treffens den ersten Platz und wurden in Barrington zum Sektionsmeister gekrönt. CG qualifizierte Schwimmer in neun Landeswettbewerben und belegte als Team den 18. Platz. … Watson, der Northwest Herald Boys-Schwimmer des Jahres 2023, wurde bei der FVC-Einladung zum Co-Most Valuable Swimmer ernannt. Im Bundesstaat wurde er Achter im 200-Yard-IM und Zehnter im 100-Yard-Rücken. Er nahm auch an der 200-Lagen-Staffel der Trojans teil, die zusammen mit Chan den 10. Platz belegte. Watson wird nächstes Jahr in Miami (Ohio) antreten. … Venslauskas gewann einen Sektionstitel im 100-m-Brustschwimmen und qualifizierte sich auch für den Staatslauf im 200-m-IM. Im Bundesstaat belegte er den 19. Platz im 200 m-IM-Lauf und den 21. Platz im 100 m-Brustschwimmen. … Brereton war 23. im 500-Meter-Freilauf und gehörte zusammen mit Watson zum 400-Meter-Freilauf-Staffelteam, das den 15. Platz belegte. … Gaylord belegte beim 100-Meter-Brustschwimmen im Bundesstaat den 32. Platz. … Lattyak sagte, er hoffe, dieses Jahr noch mehr staatliche Qualifikationsspiele zu sehen, mit Braser, Praczkowski und Venslauskas als ersten Hoffnungsträgern. … „Das Ziel besteht darin, acht Schwimmer zum Zustand zu bringen“, sagte Lattyak. „Ziel ist es, sowohl die Uni- als auch die JV-Konferenz (Meisterschaften) zu gewinnen.“

Huntley

Trainer: Bryan Sewell (erste Staffel)

Letzte Saison: Zweiter bei FVC Invite

Top-Rückkehrer: Luke Hackemack, Sr.; Josh Tungol, Sr.; Owen Dassie, jr.; Szymon Osadnik, jr.; Jack Peterson, jr.; Matt Glosson, jr.; Dylan Elliot, jr.

Wichtige Neuzugänge: Lincoln Yonomine, fr.; Jacob Rutkowski, fr.; Adrian Pacheco, fr.

Nichts wert: Sewell übernimmt die Nachfolge von Jenna Gaudio, die die Red Raiders fünf Saisons lang anführte. Gaudio ist immer noch der Schwimmtrainer für Mädchen in Huntley. Das diesjährige Team ist mit 14 Schwimmern eher kleiner. … Die Raiders sind neben Cary-Grove Co-op das einzige Team in den letzten 16 Saisons, das den FVC-Titel gewonnen hat. In den letzten vier Saisons belegten sie jeweils den zweiten Platz. … Huntley qualifizierte sich letztes Jahr in vier Wettbewerben für die Staatsmeisterschaft, absolvierte aber die meisten seiner besten Schwimmer. Ben Rocks, der 50 Frei- und 100 Frei-Sektionstitel gewann, belegte im 100-Frei-Rennen den 21. Platz und belegte im Bundesstaat den 24. Platz im 50-Frei-Rennen. … Hackemack belegte beim FVC Invite sowohl im 200 Free als auch im 500 Free den vierten Platz. Peterson, Osadnik Tungol und Hackemack wurden Zweite in der 200-m-Freistaffel. … „Unsere Ziele sind einfach: jeden Tag hart trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen“, sagte Sewell. „Wir werden uns auf alle Details konzentrieren, die unseren Schwimmern so viel Geschwindigkeit wie möglich verleihen. Wir müssen hart arbeiten, da die Konferenz sehr wettbewerbsintensiv ist und es viele talentierte schnelle Schwimmer gibt. Wir haben viel Arbeit vor uns und ich freue mich darauf zu sehen, was dieses Team erreichen kann.“

Kasparas Venslauskas von Cary-Grove schwimmt am Samstag, den 26. Februar 2022, im Trostrennen der 200-Yard-Lagenstaffel während der IHSA Boys Swimming and Diving Championships im FMC Natatorium in Westmont das Brustbein. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Jacobs Genossenschaft

(mit Dundee-Crown und Hampshire)

Trainer: Molly Gomberg (sechste Staffel)

Letzte Saison: Dritter bei FVC Invite

Top-Rückkehrer: Luke Johnson (Jac), jr. Gabe Niemi (Jac), jr.; Pavlo Komarov (Jac), Sr.; Charlie Mason (Jac), Sr.; Colin Phan (Jac), jr.; Max Chiappetta (Jac), also.

Wichtige Neuzugänge: Max Biskup (Jac), fr.; Dan Melendy (DC), fr.; Brandon Schroeter (DC), Fr.; Alex Stefanishin (Jac), Fr.

Nichts wert: Komarov kehrt als einer der besten Sprinter der Region zurück und war letztes Jahr der einzige staatliche Qualifikant der Golden Eagles. Er war einer von zwei Gebietsschwimmern, die im 50-Meter-Freischwimmen an den Staat gingen, wo er den 39. Platz belegte. Bei der Konferenz war Komarov Dritter sowohl im 50er- als auch im 100er-Freilauf. Er wird auch am 100. Schmetterlingsrennen teilnehmen. … Johnson (100 Rückenschwimmen, 50 Freischwimmen), Niemi (100 Schmetterlingsschwimmen), Mason (100 Brustschwimmen, 200 IM) und Phan (100 Brustschwimmen) haben laut Gomberg große Fortschritte gemacht und haben das Potenzial, unter den Konferenzschwimmern einen hohen Platz einzunehmen. … „Einige unserer stärksten Schwimmer sind jetzt Oberstufenschüler, daher bin ich gespannt, wie sie die Leitung des Teams übernehmen und weiterhin für Aufsehen sorgen“, sagte Gomberg. „Wir haben viele Neulinge und wollen in allen Disziplinen weiterhin eine starke Tiefe aufbauen. Viele unserer Schwimmer hatten bisher eine großartige Vereinssaison und ich bin gespannt, wie schnell sie im Februar sein werden.“

McHenry

Trainer: Sharon Lesniak (siebte Staffel)

Letzte Saison: Vierter bei FVC Invite

Top-Rückkehrer: Alex Sadowski, jr.; Jakob Axelson, jr.; Caz Henley, also.; Carter Neiman, Sr.; Blake DeNovo, also.; Ryan Kuzmiak, sr.

Wichtige Neuzugänge: Ian Boland, fr.

Nichts wert: McHenry belegte beim FVC Invite zum zweiten Mal in Folge den vierten Platz. Axelson erzielte die beste Einzelplatzierung und belegte den fünften Platz im 200-m-Freilauf. … Zehn der Schwimmer der Warriors sind Unterschüler, darunter sechs Neulinge. … „Ich freue mich auf ein großartiges Jahr“, sagte Lesniak. „Das Team ist sehr aufgeregt und arbeitet gut zusammen. Sie haben eine tolle Bindung und ermutigen sich gegenseitig, dieses Jahr erfolgreich zu sein. Unser Ziel für dieses Jahr ist es, dass die Schwimmer ihre persönlichen Bestzeiten erreichen, ein großartiges Teamerlebnis haben und sich gegenseitig dabei helfen, ihr Bestes zu geben.“

Genossenschaft Woodstock North

(mit Woodstock)

Trainer: Maggie Gomberg (dritte Staffel)

Letzte Saison: Fünfter bei FVC Invite

Top-Rückkehrer: Keaton Parrish (Wdk), sr.; Trevor Hyrkas (WN), Senior; Kayden Bracken (WN), Senior; Lukas Myshkowec (WN), sr.

Wichtige Neuzugänge: Elijah Hedges (Wdk), fr.

Nichts wert: The Thunder belegten beim FVC Invite in zwei aufeinanderfolgenden Jahren den fünften Platz. Gomberg sagte, dass es bei den Schwimmern ein großes Engagement gegeben habe, ihre Komfortzone zu verlassen und verschiedene Wettkämpfe auszuprobieren. … „Wir haben eine tolle Gruppe motivierter Sportler“, sagte Gomberg. „Sie sind bereit, neue Veranstaltungen auszuprobieren und ihr Schwimmportfolio zu erweitern. Wir haben eine starke Mischung aus wiederkehrenden und neuen Schwimmern. Beide Gruppen werden bei ihren Veranstaltungen starke Zeitverluste hinnehmen müssen.“