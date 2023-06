2022 wieder meer Organe transplantiert

Wie van de nieuwste Transplantatie-Jahresbericht zestigte, wurden im Vorjahr 688 Organtransplantationen durchgeführt – four Prozent mehr als 2021. Am häufigsten wurde das Organ Niere verpflanzt. Warteliste verzt Dus konnte auch die Zahl der Patients auf den Wartelisten werden gegeven: Ende 2022 befanden sich 730 Patients auf den Wartelisten für ein geeignetes Organ, zwölf Prozent weniger as im Jahr davor. Im internationalen Vergleich erzielte Österreich weiterhin sehr gute Werte. Van de 688