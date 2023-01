„2022 war eine Herausforderung!“: Karoline Herfurth erhält den Ernst-Lubitsch-Preis

2022 war auf vielen Ebenen ein herausforderndes Jahr, für Karoline Herfurth als Filmemacherin ein ganz besonderes Jahr: Aufgrund der Pandemie bringt sie zwei Filme in die Kinos, „ein außergewöhnlicher Nervenkitzel gepaart mit großem Durchhaltevermögen“, wie sie sagt. Aber jetzt werden wir belohnt.

Corona sei „schuld“ daran, dass Karoline Herfurth 2022 zwei Erfolgsfilme ins Kino brachte: In „Wonderful“ präsentiert sie Frauen in unterschiedlichen Lebensphasen mit selbstironischem Blick. Und „Einfach was Schönes“ handelt vom Kinderwunsch einer fast Vierzigjährigen, mit dem sie festgefahrene Strukturen in ihrer Familie aufrüttelt und alte Muster auf die Probe stellt. Diese Leistung, das Publikum Anfang und Ende letzten Jahres so gut zu unterhalten, hat bei den Mitgliedern des Filmjournalistenclubs einen solchen Eindruck hinterlassen, dass die Wahl für den diesjährigen Filmpreis nicht schwer fiel: Traditionell wird deshalb heute der Geburtstag von Ernst Lubitsch gefeiert gab bekannt, dass Karoline Herfurth den nach ihm benannten Preis für die beste komödiantische Leistung in einem deutschsprachigen Spielfilm erhält.

Die Wahl fiel nicht schwer, denn die gebürtige Berlinerin ist ein echtes Multitalent: Sie führte nicht nur Regie bei beiden Filmen und war mitverantwortlich für die Drehbücher, sondern spielte in beiden Filmen auch eine der Hauptrollen, inmitten eines hochkarätig besetzten Klasse Besetzung. Tragikomisch, ehrlich, sensibel und getragen von diesem perfekten Timing, das auch eine Ernst-Lubitsch-Komödie auszeichnet, gelang es Herfurth, mit ihren Inszenierungen ein ehrliches, nahbares und authentisches Frauenbild in den Film zu zeichnen.

In Folge mit Adorf, Loriot und Engelke

Karoline Herfurth freut sich, in den Kreis der Preisträger des historischen Preises aufgenommen zu werden: „2022 war auf vielen Ebenen ein sehr herausforderndes Jahr. Auch für mich als Filmemacherin war es ein besonderes Jahr: zwei Kinofilme in einem Jahr herauszubringen zur Pandemie war ein außerordentlicher Nervenkitzel und erforderte viel Durchhaltevermögen, auch von allen meinen Partnern.Diesen wunderbaren Preis, der meine Filme in die Tradition des großen Filmemachers Ernst Lubitsch stellt, neben der Anerkennung des Publikums zu erhalten, ist eine unglaubliche Ehre und eine wunderbare Überraschung. Ich möchte die Auszeichnung allen widmen, die mir in den letzten Jahren dabei geholfen haben, dies zu erreichen.“ Wann die Preisverleihung für Karoline Herfurth stattfindet, wird noch bekannt gegeben.

In seinen frühen Tagen stand Ernst Lubitsch auch für Filme wie „Meyer in Berlin“ (1919) und „Sumurun“ (1920) vor und hinter der Kamera. Lubitsch, 1892 in Berlin geboren und nach ersten Erfolgen in Deutschland 1922 in die USA emigriert, wurde zu einem der einflussreichsten Comedy-Spezialisten Hollywoods. Zehn Jahre nach seinem Tod schlug Billy Wilder 1957 den Ernst-Lubitsch-Preis vor. Am 28. Januar 1958 wurde er erstmals dem Regisseur Kurt Hoffmann für sein Singspiel „Das Wirtshaus im Spessart“ verliehen.

Zu den folgenden Preisträgern gehören Gert Fröbe, Cornelia Froboess, Heinz Rühmann, Loriot, Mario Adorf, Til Schweiger, Sophie Rois, Dani Levy, Anke Engelke, Peter Simonischek, Tom Tykwer, Lars Eidinger, Bjarne Mädel, Katharina Thalbach und zuletzt Christoph Maria Herbst und Nilam Farooq in der Tragikomödie „Contra“.