2022 Midterms | CNN-Politik

Anhand der Zahlen: Weiterlesen

Der Kampf um die Kontrolle



Live-Ergebnisse und Karten



Folgen Sie der CNN-Berichterstattung



Aktuelle Schlagzeilen und Analysen



Leitfaden für die Midterms 2022



Rennwertung des Senats



Das Wahlzentrum von CNN verwendet Rassenbewertungen für die Senatssitze von Inside Elections mit Nathan L. Gonzales, die eine unparteiische Analyse der Kampagnen für den Senat, das Repräsentantenhaus und den Gouverneur bietet. In diesem Jahr stehen 35 der 100 Senatssitze zur Wahl.

Hausrennen-Bewertungen



Das Wahlzentrum von CNN verwendet Rassenbewertungen für alle 435 Sitze des Repräsentantenhauses von Inside Elections mit Nathan L. Gonzales, die eine unparteiische Analyse der Kampagnen für Senat, Repräsentantenhaus und Gouverneur bietet. Alle zwei Jahre werden alle 435 Sitze des Repräsentantenhauses neu gewählt. Die Demokraten kontrollieren derzeit 220 von 435 Sitzen im US-Repräsentantenhaus, während die Republikaner 212 Sitze mit drei unbesetzten Sitzen kontrollieren.

Meine Wahl



Wählen Sie Rennen aus, denen Sie folgen möchten, und wenn die ersten Wahlergebnisse eingehen, können Sie die Ergebnisse für die Rennen, die Sie verfolgt haben, im CNN Election Center anzeigen.

Fristen für die Abstimmung per Briefwahl



CNN hat die Fristen für die vorzeitige persönliche Stimmabgabe, Briefwahl/Briefwahl und für die Wählerregistrierung in jedem der 50 Bundesstaaten vor dem Wahltag am Dienstag, dem 8. November, zusammengestellt. Senden Sie uns Ihre Geschichten über Abstimmungsprobleme.

Debatten zum Mitnehmen



Ergebnisse der Vorwahlen



Sehen Sie sich die Ergebnisse der Vorwahlen 2022 an. Lesen Sie sieben Imbissbuden aus der Hauptsaison.

Wählen Sie ein Bundesland Alabama-Ergebnisse

Alaska-Ergebnisse

Arizona-Ergebnisse

Arkansas-Ergebnisse

Kalifornische Ergebnisse

Colorado-Ergebnisse

Connecticut-Ergebnisse

Florida-Ergebnisse

Georgien Ergebnisse

Hawaii-Ergebnisse

Idaho-Ergebnisse

Illinois-Ergebnisse

Indiana-Ergebnisse

Iowa-Ergebnisse

Kansas-Ergebnisse

Kentucky-Ergebnisse

Maine-Ergebnisse

Maryland-Ergebnisse

Michigan-Ergebnisse

Minnesota-Ergebnisse

Mississippi-Ergebnisse

Missouri-Ergebnisse

Montana-Ergebnisse

Nebraska-Ergebnisse

Nevada-Ergebnisse

Ergebnisse aus New Hampshire

New-Jersey-Ergebnisse

Ergebnisse aus New Mexico

New Yorker Ergebnisse

Ergebnisse aus North Carolina

Ergebnisse aus North Dakota

Ohio-Ergebnisse

Oklahoma-Ergebnisse

Oregon-Ergebnisse

Pennsylvania-Ergebnisse

Rhode-Island-Ergebnisse

Ergebnisse aus South Carolina

Ergebnisse aus South Dakota

Tennessee-Ergebnisse

Texas-Ergebnisse

Utah-Ergebnisse

Vermont-Ergebnisse

Virginia-Ergebnisse

Washington-Ergebnisse

Washington, D.C

Ergebnisse aus West Virginia

Wisconsin-Ergebnisse

Wyoming-Ergebnisse





Umverteilung



Aktualisierungen zu vorgeschlagenen Kongresskarten – und ob sie Demokraten oder Republikanern in den Zwischenwahlen 2022 und darüber hinaus zugute kommen könnten.

Sehen Sie sich die neuen Zustandskarten an Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

Kalifornien

Colorado

Connecticut

Delaware

Florida

Georgia

Hawaii

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nevada

New Hampshire

New Jersey

New-Mexiko

New York

North Carolina

Norddakota

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pennsylvania

Rhode Island

South Carolina

Süddakota

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Virginia

Washington

West Virginia

Wisconsin

Wyoming





Neueste Nachrichten zur Umverteilung



CNN Poll of Polls: Verfolgung des Rennens um die Kontrolle über das US-Haus



Vor den amerikanischen Kongresswahlen fragen Umfragen die Wähler häufig, welchen Kandidaten der Partei sie in ihrem eigenen Repräsentantenhausbezirk unterstützen würden, eine Frage, die manchmal als „allgemeine Abstimmung“ bezeichnet wird. Die CNN Poll of Polls mittelt diese Ergebnisse, wie sie durch unparteiische, nationale Umfragen gemessen werden, die den Standards von CNN entsprechen. Generische Wahlumfragen bieten einen Einblick in das allgemeine politische Umfeld, aber da Kongressabgeordnete aus einzelnen Distrikten gewählt werden, korreliert der Anteil der Unterstützung einer Partei in einer solchen nationalen Umfrage möglicherweise nicht direkt mit der Anzahl der Sitze, die sie im US-Repräsentantenhaus gewinnt. Eine enge Kluft bei den generischen Wahlpräferenzen signalisiert oft republikanische Gewinne im Repräsentantenhaus. Siehe generische Wahlabstimmung im Laufe der Zeit

Generische Wahlumfrage CNN Umfrage der Umfragen Demokraten

47% Republikaner

49% *Der CNN Poll of Polls fasst eine Reihe aktueller Umfragen zusammen und bildet den Durchschnitt. Die neueste Umfrage enthält Ergebnisse von Washington Post/ABC (30.10.-2.11.), CNN (26.10.-31.10.), NPR/PBS/Marist (24.10.-27.10.), CBS/ YouGov (26.10.-28.10.).

CNN Poll of Polls: Verfolgung von Biden-Umfragen



Ein Durchschnitt der jüngsten Umfragen kann oft ein zuverlässigeres Bild davon zeichnen, wie die Öffentlichkeit den Präsidenten sieht, als eine einzelne Umfrage. Die CNN-Umfrage verfolgt die durchschnittlichen Zustimmungs- und Ablehnungsraten von Präsident Joe Biden in nationalen Umfragen. Es enthält die neuesten Ergebnisse zu dieser Frage, die den CNN-Standards für die Berichterstattung entsprechen und die Ansichten aller US-Erwachsenen messen. Die CNN-Umfrage hat keinen Spielraum für Stichprobenfehler. Sehen Sie sich die Zustimmungsrate von Biden im Laufe der Zeit an

Neueste Biden-Zustimmungsbewertung CNN Umfrage der Umfragen Genehmigen

40% Missbilligen

54% *Der CNN Poll of Polls fasst eine Reihe aktueller Umfragen zusammen und bildet den Durchschnitt. Die neueste Umfrage enthält Ergebnisse von Washington Post/ABC News (30.10.-11.02), Reuters/Ipsos (31.10.-11.01), Quinnipiac University (26.10.-30.10), CNN ( 26.10.-31.10.), NPR/PBS/Marist (24.10.-27.10.), Monmouth University (13.10.-17.10.).

Stimmrechte: Erweiterung vs. Einschränkung



Viele Bundesstaaten ändern ihre Abstimmungsregeln vor den Midterms.

Wahlverweigerer



Erste Augen auf 2024



Ressourcen für die Politik