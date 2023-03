Invoering

Hier bij GSMArena zijn we boven alles shutterbugs. Camera-upgrades zijn waarschijnlijk de grootste reden waarom we enthousiast worden over nieuwe vlaggenschip-telefoonreleases, en als het erop aankomt, zijn we de afgelopen jaren zeker verwend.

We hebben zoveel geweldige telefoons zien verschijnen, waarbij de ene de andere overtreft op het gebied van hardware en software, waarbij de verbeteringen op het gebied van fotografie met grote sprongen vooruitgaan. Ons kantoor heeft veel verhitte discussies gezien over welke telefoon de beste camera heeft. Eerlijk gezegd keken we er allemaal naar uit om met een directe onderlinge vergelijking te komen die dit kan oplossen – althans voorlopig.













Samsung Galaxy S23 Ultra • Xiaomi 12S Ultra • Xiaomi 13 Pro • vivo X90 Pro

Daarom hebben we besloten om verschillende van de beste Android-cameratelefoons tegen elkaar op te zetten in een gevecht met alleen fotografie. We hebben de nieuwe Galaxy S23 Ultra, Xiaomi 13 Pro en Vivo X90 Pro op een rij gezet, evenals de Xiaomi 12S Ultra, en we hebben een paar (honderd) foto’s gemaakt en naast elkaar gelegd om te zien wat wat is. Het was onze bedoeling om de Pixel 7 Pro in deze vergelijking te hebben, maar deze was niet beschikbaar op het moment van testen, zodat we deze kunnen opnemen in een vervolg op deze onderlinge vergelijking.

Drie van deze telefoons hebben een sensor van 1 inch, één heeft 200 miljoen pixels, ze kunnen allemaal 8k-video opnemen en sommige kunnen vanuit je broekzak naar de maan en terug zoomen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat ze de maan niet eens hoeven te zien om er een foto van te maken (te vroeg?). Het is gek om te denken dat telefoons zo ver zijn gekomen. Het is nog gekker om te bedenken wat er over een paar jaar allemaal mogelijk is.

Maar laten we ons concentreren op het heden en kijken welke telefoon het verdient om in 2023 de beste cameratelefoon te worden genoemd. We concentreren ons op het maken van foto’s voor deze om de zaken beheersbaar te houden. Video is iets heel anders.

We richten ons ook op de hoofd-, ultragroothoek- en midrange-zoomcamera’s op de Galaxy, Xiaomi en Vivo – Samsungs 10x zoomlens is meer een speciale lens die niet direct te vergelijken is met de midrange-zoomlenzen van onze gekozen telefoons. We kijken ook naar de prestaties achter de lens, zodat je hier geen selfies ziet.

Twee pluspunten, twee ultra’s: vivo X90 Pro • Xiaomi 13 Pro • Galaxy S23 Ultra • Xiaomi 12S Ultra

Ten slotte kijken we naar rechtstreekse resultaten uit de camera. We doen niet aan nabewerking of RAW-bewerking. Elke telefoon in deze line-up heeft de mogelijkheid om RAW-opnamen te maken, evenals krachtige ingebouwde apps en functies om de beginnende fotograaf meer manieren te geven om het moment vast te leggen – ons doel is om te zien welke telefoon je de beste basis geeft.

Klinkt leuk? Laten we wat foto’s bekijken.