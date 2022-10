2005 stieg er mit Red Bull in die Formel 1 ein.

Sebastian Vettel eilte zwischen den Trennwänden im Fahrerlager von Austin zu Helmut Marko, dem langjährigen Weggefährten und Vertrauten von Dietrich Mateschitz. Ein paar Worte, in beiden Gesichtern die Traurigkeit über die Nachricht über die Person, die nicht nur ihre Karriere in der Formel 1 maßgeblich geprägt hat.

2005 stieg Mateschitz mit einem eigenen Team ein, natürlich hieß es Red Bull. 2006 kam der italienische Ableger Toro Rosso dazu. Vettel feierte seinen ersten Sieg im Toro Rosso und seinen ersten WM-Triumph im Red Bull.

Und auch der Weg von Max Verstappen führte über Toro Rosso zu Red Bull – und auf den WM-Thron. „Ohne ihn würde ich jetzt nicht hier sitzen“, sagte der Niederländer gerührt, dankbar und traurig. Die Erfolge von Red Bull seien allein Mateschitz zu verdanken, betonte Marko im Sender Sky und kündigte an: „Jetzt werden wir sehen, dass wir an diesem Wochenende ihm zu Ehren den Konstrukteurstitel gewinnen können.“

Mateschitz der „schweigende Patriarch“

Die Formel 1 lobte Mateschitz als „schweigenden Patriarchen“. Öffentlichkeit war nie sein Ding, auch wenn er damit sein Imperium aufgebaut und die Dimensionen des Sportsponsoring verschoben hat. Eine riesige Liste an Einzelsportlern, auch aus eher unkonventionellen Disziplinen, dazu Fußballvereine wie RB Leipzig oder Eishockeyteams wie der EHC Red Bull München.

Dazu ein hauseigener TV-Sender, in der Formel 1 sogar kurzzeitig eine eigene Grand-Prix-Zeitung. Mateschitz sei jemand ganz Besonderes gewesen, „der geschafft hat, was andere nicht für möglich gehalten hätten“, sagte Vettel. Für seinen ersten von vier WM-Titeln ließ Mateschitz sogar die Straße des 17. Juni in Berlin sperren, damit Vettel von seinen deutschen Fans angefeuert werden konnte.

Red Bull hatte Mitarbeiter kurz vor Mitternacht deutscher Zeit per E-Mail über den Tod des 78-jährigen Mateschitz informiert. „In diesen Momenten überdeckt Traurigkeit alle anderen Gefühle. Doch bald wird die Traurigkeit der Dankbarkeit weichen, für das, was er für so viele Menschen verändert, bewegt, erreicht und ermöglicht hat. Wir werden ihm respektvoll und liebevoll verbunden bleiben», hieß es: «Es ist Aufgabe und Verantwortung von uns allen, sein Lebenswerk in seinem Sinne weiterzuführen. »

Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali lobte Mateschitz als „unglaublich visionären Unternehmer“. Und auch die härteste Konkurrenz, sonst vereint in Vorwürfen und Anschuldigungen, verneigte sich nun unisono vor dem Lebenswerk des Steirers.

Für ihn ist Mateschitz der beeindruckendste Unternehmer, „den wir je in Österreich, wenn nicht sogar weltweit hatten“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Der gebürtige Wiener fügte hinzu: „Er hat eine Marke und einen Bereich geschaffen, die es vorher nicht gab. Ferrari-Chef John Elkann lobte die Leidenschaft und den Mut von Mateschitz als Unternehmer. Er war ein Mann, der immer neue Herausforderungen liebte.

„Ihre Integrität, Leidenschaft, Vision, Ihr Antrieb, Ihre Unterstützung und Ihr Humor werden nie vergessen“, schrieb Christian Horner auf Instagram. Mateschitz hatte ihn auserkoren, das Red-Bull-Rennteam zu leiten. Bis heute ist der 48-jährige Horner Teamchef. „So viele Menschen schulden dir so viel, keiner mehr als ich.“

Kritik an oft risikoreichen Sportarten

Das Imperium von Mateschitz war jedoch nicht ohne Schattenseiten. Immer wieder gab es Kritik an den oft risikoreichen Sportarten, in und mit denen Red Bull wirbt, und bei Werbedrehs kam es zu tödlichen Unfällen und Stürzen. Oder der hauseigene Sender, der Verschwörungstheoretikern und Querdenkern eine Plattform gegeben haben soll. Oder die Ablehnung von Red Bull im Fußball bei vielen Fans. Nur ein PR-Konstrukt, heißt es. Dass es bei seinem Einstieg eigentlich nicht um kurzfristige Gewinnoptimierung ging, zeigt wohl am besten sein Engagement in und für die Formel 1.